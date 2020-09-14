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Где в Кишиневе пройдут внеплановые проверки

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200914/31660596/gde-v-kishineve-gryadut-vneplanovye-proverki.html

Градоначальник столицы решил приучить ответственных лиц к качественному исполнению работы оригинальным способом.

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан намерен проводить инспекции различных учреждений и строительных объектов в разных секторах муниципия, причем без предварительного объявления о них. Об этом градоначальник предупредил в своем посте в соцсети.

"Ежедневно я совершаю неожиданные визиты в сектора города, чтобы проверить ход строительных работ. Буду продолжать это делать, чтобы заставить и других выходить из своих кабинетов", - отметил он.

Город
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Чебан рассказал, что попросил преторов, ответственных лиц примэрии и группу мониторинга выехать на строительные площадки для тщательной проверки работ, выполняемых подрядчиками.

"Те, кто делает свою работу недобросовестно, будут вынуждены ее переделывать. В противном случае, мы, согласно закону, применим соответствующие санкции", - пояснил примар.

Он также подчеркнул, что преторы, в случае недобросовестного исполнения работ на секторах, за которые они ответственны, будут оштрафованы первыми.

Примар намерен проводить внеплановые проверки и в учебных заведениях. В каждом из них он собирается изучить смету расходов, план задач и посмотреть, что и где конкретно было сделано.

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Теги:
инспекция, проверки, Ион Чебан, Кишинев


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