Кабмин выделил 40 миллионов леев на допвыплаты работникам скорой помощи

Кроме повышения зарплат для медиков, правительство выделяет дополнительные средства, чтобы поддержать здравоохранение в период пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Правительство Молдовы дополнительно выделит 40 миллионов леев для системы здравоохранения в Молдове. Средства будут использованы целевым образом для дополнительных выплат работникам скорой помощи, сообщил премьер-министр Ион Кику после совместного заседания с президентом РМ и спикером парламента.

Глава правительства пояснил, что необходимость в повышении финансирования возникла в связи с резким увеличением числа вызовов скорой помощи в период пандемии COVID-19.

"Дополнительная работа медицинского персонала будет оплачена", — сказал Кику.

Напомним, что с 1 сентября зарплаты врачей были увеличены на 30 процентов, на эти средства было выделено 400 миллионов леев. Повышение касается также младшего и среднего медицинского персонала, сотрудников, задействованных в системе здравоохранения, но не имеющих медицинского образования.

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