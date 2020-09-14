Проверки в Приднестровье: штрафы и закрытие торговых объектов

ТИРАСПОЛЬ, 14 сен – Sputnik. В Приднестровье за последние четыре дня провели свыше 4500 тысяч неоднократных проверок. Результат – выявлено 144 нарушения.

"Представители правоохранительных органов и санэпидемстанции продолжают контролировать объекты торговли и сферы услуг на предмет соблюдения карантинных мер", - поясняют в МВД Приднестровья.

Вплоть до закрытия организации

Все виновные были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа при нарушении карантинных мер достигает для индивидуальных предпринимателей 5тысяч 520 приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

Подобное нарушение может повлечь, в том числе и приостановление деятельности организации или предприятия. Так, по итогам рейдов, проведенных с 10 по 13 сентября, в Каменке закрыты два торговых объекта, в Тирасполе и Слободзее – по одному.

Рекордсмен по нарушениям – Григориополь. Там в результате проверок приостановлена деятельность трех торговых объектов. В их числе – центральный рынок, который ввиду грубых нарушений на этой неделе работать не будет.

Без масок

Правоохранители за эти четыре дня также обращали особое внимание на то, как граждане придерживаются санэпидемических норм в общественных местах. За нарушение масочного режима в период проверки к ответственности привлечено 83 человека.

Правоохранители напоминают: маски необходимо носить в помещениях организаций и объектов сферы услуг и торговли, а также в общественном транспорте.

Средства индивидуальной защиты на лицах также обязательны в парках, скверах и других местах массового скопления людей на открытом воздухе, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метров). Надевать маски надо и при передвижении по улице группой более трех человек. Исключение предусмотрено для членов одной семьи.

За невыполнение этих требований гражданам может грозить штраф до 460 приднестровских рублей.

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