В Приднестровье закрывают группы в детсадах и классы в школах

Связано это с тем, что в дошкольных и средних учебных заведениях региона продолжают выявлять COVID-19.

ТИРАСПОЛЬ, 14 сен – Sputnik. В образовательных учреждениях Приднестровья будут усилены проверки. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба, проходившего под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Сотрудники милиции будут постоянно мониторить ситуацию с соблюдением в школах, техникумах, училищах и вузах масочного режима", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Особое внимание на штабе уделили вопросу обязательного ношения маски преподавателями, ведь ее наличие – это в первую очередь защита самого учителя.

"Многие из преподавателей находятся в группе риска. Как и врач, каждый педагог – важное звено в общественной цепочке. На время выбывший из строя учитель нарушит и без того сложно выстраиваемый в условиях пандемии образовательный процесс", - сказал Красносельский.

Как напомнили в Оперштабе, случаи заболевания коронавирусом в двух классах (группах) влекут за собой закрытие всего учреждения на двухнедельный карантин.

За четыре дня – с 10 по 13 сентября – на карантин было закрыто по одной группе в трех дошкольных учреждениях Тирасполя и по одной группе в детсаде в Бендерах и Слободзее. Прервали учебный процесс в четырех классах трех тираспольских школ и в одном классе рыбницкой средней школы.

В Бендерах также временно приостановлена деятельность Историко-краеведческого музея.

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