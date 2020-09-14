17:52 14 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.74
  • USD16.65
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Детский сад. Архивное фото.

В Приднестровье закрывают группы в детсадах и классы в школах

Матвеев Дмитрий
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1891)
106 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200914/31663093/v-pridnestrove-zakryvayut-gruppy-v-detsadakh-i-klassy-v-shkolakh.html

Связано это с тем, что в дошкольных и средних учебных заведениях региона продолжают выявлять COVID-19.

ТИРАСПОЛЬ, 14 сен – Sputnik. В образовательных учреждениях Приднестровья будут усилены проверки. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба, проходившего под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Сотрудники милиции будут постоянно мониторить ситуацию с соблюдением в школах, техникумах, училищах и вузах масочного режима", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Особое внимание на штабе уделили вопросу обязательного ношения маски преподавателями, ведь ее наличие – это в первую очередь защита самого учителя.

Școala
© Sputnik / Mihai Caraus.
С новой недели в Тирасполе начинают работать подготовительные группы
"Многие из преподавателей находятся в группе риска. Как и врач, каждый педагог – важное звено в общественной цепочке. На время выбывший из строя учитель нарушит и без того сложно выстраиваемый в условиях пандемии образовательный процесс", - сказал Красносельский.

Как напомнили в Оперштабе, случаи заболевания коронавирусом в двух классах (группах) влекут за собой закрытие всего учреждения на двухнедельный карантин.

За четыре дня – с 10 по 13 сентября – на карантин было закрыто по одной группе в трех дошкольных учреждениях Тирасполя и по одной группе в детсаде в Бендерах и Слободзее. Прервали учебный процесс в четырех классах трех тираспольских школ и в одном классе рыбницкой средней школы.

В Бендерах также временно приостановлена деятельность Историко-краеведческого музея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1891)

По теме

Оперштаб в Приднестровье: неутешительная статистика заразившихся COVID-19
Проверки в Приднестровье: штрафы и закрытие торговых объектов
Теги:
школы, детсады, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Один день ученика в пандемии
Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото
В Минске прошел автопробег За единую Беларусь
Как в Минске проходил автопробег "За единую Беларусь" - видео
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться