Затяжная засуха: в Молдове продлены "оранжевый" и "желтый" коды

В стране продолжают действовать сразу несколько предупреждений: как метеорологические, так и гидрологические.

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности из-за низкой водности, которые будут действовать до 21 сентября.

"На малых реках бассейна нижнего течения реки Реут, в бассейнах рек Бык, Ботна, Когильник, Ялпуг и Кагул сохраняется "оранжевый код опасности. На малых реках и водоемах Молдовы сохранится "желтый код". Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отметили в Госгидрометео.

До 25 сентября в стране действует "желтый" код из-за чрезвычайной пожарной опасности. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера.

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