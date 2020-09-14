"Цветочный ряд" в центре Кишинева ждут перемены — в столице идет ремонт

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. На улице Бэнулеску-Бодони в Кишиневе, в периметре проспекта Штефана чел Маре и улицы Колумна, скоро начнется ремонт. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.

Градоначальник заметил, что торговцам цветами, которые обосновались на этой улице в самом центре города, придется освободить тротуар, предназначенный исключительно для пешеходов. Вазы с цветами следует убрать в торговые палатки, размещенные вдоль проезжей части.

Торговый ряд ждет глубокая реорганизация. Ион Чебан заявил, что в ближайшее время будет разработана концепция модернизации "цветочного ряда".

"Киоски расположены в центре столицы, но не соответствуют эстетическим критериям", — заметил глава столичной администрации.

В 2021 году мэрия столицы планирует приступить к реконструкции Соборного парка, и внешний вид киосков должен соответствовать общему дизайну, подчеркнул градоначальник.

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