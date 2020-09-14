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Врач.

Данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в стране

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1891)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200914/31666715/dannye-minzdrava-skolko-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-strane.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 43 207.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 229 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные представило в понедельник Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

Медицинский работник
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В одном эпизоде речь идет об "импорте" инфекции из Румынии.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 43 207.

За минувшие 24 часа проведены 1204 теста, при этом повторно - 186.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 12 медработников, среди них - 6 врачей, 3 медсестры и 3 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 594 пациента (из них 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Состояние 1352 оценивается как средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 498 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент -  31 828 человек.

Зафиксированы еще семь летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1130.

Флаг Израиля
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Одна из скончавшихся - 61-летняя врач-фармацевт Мария Киперь. Ее госпитализировали 6 сентября в тяжелом состоянии. 

Общее число медработников, скончавшихся в результате осложнений, вызванных коронавирусом нового типа в Молдове, достигло 33 человек. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1891)

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