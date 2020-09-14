Прекращено расследование в отношении Петра Лучинского и 5 акционеров Unibank

Громкое дело о банковской краже обрастает новыми подробностями: в Генпрокуратуре рассказали, почему принято решение прекратить расследование в отношении второго президента Молдовы и еще пятерых акционеров Unibank.

КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. В отношении второго президента Молдовы Петра Лучинского и других пятерых акционеров Unibank прекращено расследование по делу о "банковском мошенничестве". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

"Год назад шестерым акционерам Unibank было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупных размерах и отмывании денег в интересах организованной преступной группы. После тщательного изучения доказательств Антикоррупционная прокуратура пришла к выводу, что действия соответствующих лиц не соответствуют признакам вменяемых преступлений", - отметили в Генпрокуратуре.

Как пояснили в структуре, в результате многочисленных следственных мероприятий, очных ставок между обвиняемыми / подозреваемыми и свидетелями установлено, что "действия обвиняемых не содержали обязательного элемента преступления, а именно - прямого намерения достичь преступной цели, преследуемой организованной криминальной группировкой для получения материальной выгоды".

"Следствие по акционерам Unibank в деле о "банковском мошенничестве" продолжается, а прокуратура будет информировать в рамках закона о его развитии. По завершении уголовного расследования по данному эпизоду будет принято решение об ответственности прокуроров, незаконно привлекших к ответственности лиц, в настоящее время реабилитированных в правах", - заключили в Генпрокуратуре.

В сентябре прошлого года Петра Лучинского допросили прокуроры по борьбе с коррупцией, как подозреваемого в деле о банковской краже.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. В мае 2020-го Генпрокурор Вячеслав Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк.

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