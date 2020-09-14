Под завалами найдут и извлекут: молдавские спасатели прошли тренинг - фото

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Тренинг по поиску и спасению людей, погребенных под завалами, прошли 17 сотрудников Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям.

Учения проводились с 8 по 11 сентября на полигоне Республиканского учебного центра ГИЧС в Бельцах. Занятия предусматривали теоретическую и практическую части: спасатели отрабатывали навыки поиска пострадавших, в том числе при помощи служебных собак, изучали методы стабилизации зданий, обнаружения опасных материалов.

Кроме того, курсанты учились резать и сверлить бетон, чтобы обеспечить доступ к пострадавшим, использовать специальное оборудование. На занятиях присутствовали сотрудники поисково-спасательных отрядов Кишинева и Бельц.

По данным ГИЧС, с начала 2020 года помощь спасателей и пожарных для извлечения людей из-под завалов потребовалась в семи случаях.

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