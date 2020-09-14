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управление спасателей и пожарных

Под завалами найдут и извлекут: молдавские спасатели прошли тренинг - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200914/31667697/iz-pod-zavalov-naydut-moldavskie-spasateli-proshli-trening.html

В ходе четырехдневных учений отрабатывались навыки спасения пострадавших из-под обломков рухнувших зданий.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Тренинг по поиску и спасению людей, погребенных под завалами, прошли 17 сотрудников Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям.

Учения проводились с 8 по 11 сентября на полигоне Республиканского учебного центра ГИЧС в Бельцах. Занятия предусматривали теоретическую и практическую части: спасатели отрабатывали навыки поиска пострадавших, в том числе при помощи служебных собак, изучали методы стабилизации зданий, обнаружения опасных материалов.

Кроме того, курсанты учились резать и сверлить бетон, чтобы обеспечить доступ к пострадавшим, использовать специальное оборудование. На занятиях присутствовали сотрудники поисково-спасательных отрядов Кишинева и Бельц.

 По данным ГИЧС, с начала 2020 года помощь спасателей и пожарных для извлечения людей из-под завалов потребовалась в семи случаях. 

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