Глава "Молдовагаз": есть все предпосылки для понижения тарифа

Уже в предстоящем отопительном сезоне граждане Молдовы смогут платить за газ меньше, нежели в прошлом году.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В четвертом квартале 2020 года закупочная цена на природный газ для Молдовы понизится, что даст возможность уменьшить и тариф для молдавских потребителей. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Как подчеркнул собеседник, уже в ближайшее время в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) будет подан запрос на пересмотр тарифа.

По словам Чебана, его можно снизить на 7-8%, такие цифры получаются на основе подсчетов специалистов "Молдовагаз".

Как уточнил глава предприятия, главный фактор для понижения тарифа– это снижение цены закупки "голубого топлива".

"Наша закупочная цена газа сейчас 178 долларов. Но средняя стоимость, которая будет у нас в этом году – это 146-147 долларов. Эта разница и станет тем элементом, который позволит понизить тариф для потребителей", - пояснил Чебан.

Говоря об этих скидках, он отметил, что большое понижение сделать не получится, поскольку транспортный тариф в этом году, наоборот, повысился. Также еще большей скидке мешают и некоторые другие причины.

Гость студии подчеркнул, что уже в ближайшее время в НАРЭ нет смысла затягивать с пересмотром тарифа.

Так что скидку на "голубое топливо" жители Молдовы могут получить уже в предстоящем отопительном сезоне, то есть с 1 октября.

Ранее глава "Молдовагаз" заявлял, что долгосрочный контракт с "Газпромом" позволяет нашей стране получать природное топливо по самым выгодным ценам по итогам года, учитывая затраты на транспортировку.

Также он рассказал, что в соответствии с прогнозами и утвержденной методологией расчета в последние три месяца года тариф на природный газ, с учетом его транспортировки, составит в Молдове около 4080-4100 леев за тысячу кубометров, что значительно меньше по сравнению с нынешней ценой в 4420 леев.

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