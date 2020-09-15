Где в Кишиневе перекрыты дороги во вторник

Очередные приостановки движения транспорта на некоторых столичных улицах. На этот раз меры связаны с ремонтом водопроводных сетей.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. С 15 по 22 сентября приостановлено движение транспорта по улицам В. Белинского и Барьера Скулень на отрезке улиц И. Пеливан и Милано. Такие меры связаны с ремонтом водопроводных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кишинева.

Кроме того, до 22 сентября аналогичные ограничения действуют по улицам И. Пеливана, В. Белинского и А. Донича.

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Ограничения движения транспорта на некоторых участках дорог Кишинева

"Профильные муниципальные службы просят понимания и прощения со стороны граждан за причиненные неудобства. Водителям, пересекающим участки, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать эти зоны", - добавили в мэрии.

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