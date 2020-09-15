07:32 15 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.66
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.59
Поиск
Город

Где в Кишиневе перекрыты дороги во вторник

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/04/31551337.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200915/31667450/novye-ogranicheniya-nekotorye-ulitsy-chisinau-chem-predupredili-primaria.html

Очередные приостановки движения транспорта на некоторых столичных улицах. На этот раз меры связаны с ремонтом водопроводных сетей.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. С 15 по 22 сентября приостановлено движение транспорта по улицам В. Белинского и Барьера Скулень на отрезке улиц И. Пеливан и Милано. Такие меры связаны с ремонтом водопроводных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кишинева.

Кроме того, до 22 сентября аналогичные ограничения действуют по улицам И. Пеливана, В. Белинского и А. Донича.

Traficul rutier va fi suspendat pe unele străzi din Capitală
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Ограничения движения транспорта на некоторых участках дорог Кишинева

"Профильные муниципальные службы просят понимания и прощения со стороны граждан за причиненные неудобства. Водителям, пересекающим участки, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать эти зоны", - добавили в  мэрии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

По теме

Примэрия Кишинева и МВД вместе будут решать транспортные проблемы города


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Один день ученика в пандемии
Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото
Кавказ-2020: китайские военные прибыли в Россию для участия в международных учениях.
Китайский десант: военнослужащие прибыли в РФ для участия в учениях "Кавказ-2020"
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться