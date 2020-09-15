Пока все спали: контроль по телефону, перехват B-52 в небе и смерть невесты

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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Российские истребители перехватили три стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США в небе над Черным морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

Три воздушные цели были обнаружены радиолокационными средствами разведки сил ПВО Южного военного округа, американские самолеты приближались к госгранице РФ со стороны Украины. В небо были подняты два Су-27 и два Су-30.

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.

После удаления американских самолетов от государственной границы российские истребители вернулись на аэродромы базирования.

В свою очередь, в пресс-службе командования Воздушных сил Украины заявили, что подобные патрулирования американскими стратегическими бомбардировщиками станут регулярными. В ведомстве заявили, что экипажи В-52 "обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России".

Последний раз американские бомбардировщики были замечены у границ РФ в небе над Черным морем 4 сентября. В начале месяца разведдеятельность вдоль российских рубежей вели 43 самолета-разведчика, также были обнаружены три беспилотника.

Поиск ведет приложение

В Приднестровье намерены ввести новые методы контроля граждан, которым предписано выдерживать режим самоизоляции. Сделать это собираются посредством установки на мобильные телефоны приложения, специально разработанного специалистами МВД.

"Программа позволит в режиме реального времени отслеживать местонахождение людей", - пояснили в Оперштабе Приднестровья.

Если операционная система мобильного устройства не позволяет установить приложение, гражданам в течение дня периодически будут звонить на стационарный телефон. В случае отсутствия ответа абонента по адресу с проверкой будут направлены правоохранители.

В условиях домашнего карантина находятся в основном те, кто прибыл из-за рубежа и отказался от прохождения процедуры ПЦР-тестирования либо ожидают получения результатов исследования биоматериала.

В обязательном карантине в регионе на данный момент находится около 1500 тысяч человек. Их по месту жительства проверяют сотрудники правоохранительных органов и лечебно-профилактических учреждений. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

Утонула на собственной свадьбе

В Кении невеста сорвалась в водопад и утонула на глазах у своего жениха. Об этом сообщает The Standard. Пара отправилась к водопаду Чепкиит. В какой-то момент девушка решила устроить фотосессию. Она позировала на камеру, когда подскользнулась и упала в воду. Мужчина не смог спасти свою невесту. В результате, она утонула.

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