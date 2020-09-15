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ПОЛИГОН, МУСОР, МЕШКИ, ОТХОДЫ. Gunoi, boschetari, poligon

В интернете появилась карта передвижения городского транспорта Кишинева - фото

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200915/31674287/v-internete-poyavilas-karta-peredvizheniya-munitsipalnogo-transporta-kishineva-foto.html

Интерактивная карта разработана для повышения прозрачности работы муниципальных предприятий столицы.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. В интернете разместили интерактивную карту в формате ArcGIS, по которой видно, как перемещается весь автомобильный транспорт с GPS, закрепленный за муниципальными предприятиями Кишинева.

"Теперь каждый житель муниципия может видеть, сколько машин и в какое время работают, а какие и из какого предприятия простаивают", - пояснил градоначальник.
Интерактивная карта муниципального транспорта Кишинева
© Photo : Royalmap
Интерактивная карта муниципального транспорта Кишинева

Пока на карту внесен автотранспорт таких муниципальных компаний, как "Exdrupo", "Autosalubritate" и "Apă-Canal Chişinău" и "Ассоциация управления зелеными насаждениями".

В настоящее время дорабатываются данные о количестве транспортных средств Городского автобусного парка и Управления электротранспорта Кишинева. Они также будут размещены на интерактивной карте.

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Теги:
Ион Чебан, карта, автотранспорт, Кишинев


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