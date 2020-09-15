Официально: у скольких детей и учителей подтвердился COVID-19

Власти рассказали, какова ситуация в образовательных учреждениях республики за две недели с начала нового учебного года.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Начало учебного процесса в школах не привело к резкому росту числа заболеваемости коронавирусом в Молдове. Об этом заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров на брифинге во вторник.

"Прошли две недели с момента начала нового учебного года. В этот период министерство образования внимательно следило за ситуацией, и анализировало, что необходимо делать в дальнейшем, чтобы обеспечить две ключевые цели: во-первых, ограничить риски, а, во-вторых, повысить возможности обучения в условиях пандемии", - отметил Шаров.

По его словам, ситуация в стране динамичная и меняется из дня в день.

"Отмечаем, что происходит в других странах мира. Понятно, что от каждого из нас зависит, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Однако наши предварительные выводы таковы – в первую очередь начало учебного процесса в школах не привело к резкому росту числа заболеваемости", - отметил Шаров.

По его словам, на сегодняшний в стране насчитывается десять учебных заведений, которые работают дистанционно из-за карантина - 171 класс учится дистанционно.

"Число учащихся, находящихся в режиме самоизоляции, 4958. Число учащихся, у которых подтвердился коронавирус, достигло 187, а педагогов – 173. Еще 288 учителей находятся в режиме самоизоляции. Что касается недедактического персонала, то у 40 сотрудников подтвердился COVID-19, а 118 в режиме самоизоляции", - отметил министр.

Говоря о детских садах как частных, так и государственных, то, подчеркнул глава Минобразования, ситуация здесь такова: из общего числа в 1398 учреждений на 14 сентября работают 738, в карантине – два.

"У двоих детей подтвердился коронавирус, а 113 находятся в самоизоляции. COVID-19 выявили у 47 педагогов, еще 113 - в самоизоляции. Недедактический персонал – 26 положительных случаев и 82 человека в самоизоляции", - рассказал министр.

Глава министр образования еще раз напомнил о правилах, которые необходимо соблюдать для снижения рисков распространения инфекции:

проветривание, уборка и дезинсекция помещений;

регулярное мытье и дезинфекция рук;

ношение масок учащимися в общих местах;

ношение масок дидактическим и недидактическим персоналом;

нельзя допускать скопления людей во дворе и на входе в учебное заведение;

сохранение социальной дистанции;

утренний осмотр.

С 1 сентября из 1252 школ в стране возобновили работу 1233. По данным Минобразования, 19 образовательных учреждений не открыли свои двери, так как 11 из них находились в карантине, а еще восемь частично не соответствовали противоэпидемиологическим требованиям. При этом учебный процесс в них проходил в онлайн формате. Ранее министр образования Игорь Шаров заявлял, что эти школы откроют свои двери после 14 сентября.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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