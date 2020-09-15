Наказание настигло через 10 лет: за эксплуатацию детей осудили троих мужчин

Троих 13-летних девочек из Бендер незаконно удерживали, используя их труд в агрохозяйстве в Гырбовцах Новоаненского района. Судебное разбирательство тянулось десять лет.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. После 10 лет слушаний, оправдательных приговоров, апелляций и повторных судебных разбирательств прокуратурам удалось вынести приговор трем обвиняемым, осужденным за торговлю детьми с целью принудительного труда. Одному дали 17 лет лишения свободы, двум другим – по 15 лет.

Как рассказали в прокуратуре, в июне 2010 года обвиняемые, находясь в городе Бендеры, наняли трех несовершеннолетних для сельскохозяйственных работ в населенном пункте Гырбовец, район Анений Ной.

"Девочки уехали, не известив своих родителей о своем решении, и те в течение нескольких недель не знали о местонахождении детей", - пояснили в прокуратуре.

Обвиняемые организовали транспортировку девочек. Однако по пути к месту назначения они сделали остановку в Кэушанском районе, где несовершеннолетних приютили в доме в селе Киркэешты. Здесь девочки подверглись сексуальному насилию. За это виновные были осуждены по отдельному уголовному делу.

"25 июня 2010 года детей перевезли на такси в район Анений Ной. Обвиняемые заплатили 300 леев таксисту. Таким образом они поставили несовершеннолетних в финансовую зависимость для того, что эксплуатировать их труд на сельскохозяйственных работах", - отметили в прокуратуре.

Около двух недель пострадавшие находились в лагере отдыха возле села Гырбовец, где их обучали копать и собирать овощи. После недели таких испытаний девочки безуспешно пытались скрыться, были пойманы, избиты и вынуждены продолжать работать в агрохозяйстве. Однако им удалось позвонить родителям, которые обратились в полицию, и через два дня заложниц отпустили.

В 2013 году районный суд Анений Ной оправдал обвиняемых, а Апелляционный суд отклонил апелляцию прокурора, оставив в силе их оправдание. В 2018 году Высшая судебная палата удовлетворила апелляцию прокурора и распорядилась о пересмотре дела Апелляционным судом Кишинева, недавно вынесшем новое решение, в котором обвиняемые получили приговоры.

Решение подлежит исполнению, однако осужденные имеют право на обжалование его в Высшей судебной палате.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova