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Центр COVID-19 в Кишиневе

Молдове подарили новое оборудование для выявления Covid-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200915/31677868/s-novym-oborudovaniem-naoz-mozhet-udvoit-chislo-testov-na-covid-19.html

Новые лабораторные аппараты и реагенты Молдове подарили Швейцарское бюро по сотрудничеству и швейцарский Институт тропиков и общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Три региональные лаборатории Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ) в Бельцах, Кишиневе и Кагуле были оснащены новым оборудованием и расходными материалами для выявления COVID-19.

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© Sputnik / Mihai Caraus.
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Современная аппаратура была подарена Молдове Швейцарским бюро по сотрудничеству и Институтом по тропикам и общественному здоровью Швейцарии.

Агентству были переданы 6 миницентрифуг на 24 пробирки, две центрифуги для цепной реакции полимеризации, 6 вортексов, 6 термоблоков для инкубации образцов, комплекты калибровочного оборудования и эталонные штаммы для выявления вируса SARS-CoV-2, комплекты расходных материалов и пакеты-рефрижераторы для транспортировки образцов. 

Общая стоимость оборудования составила 840 тысяч леев, поставки в Молдову состоялись в течение августа.

НАОЗ отмечает, что теперь сможет удвоить производительность работы — до 800 тестов ежедневно в центральной лаборатории в Кишиневе и до 300 проб в каждой из лабораторий в Бельцах и в Кагуле.

Швейцария является одним из крупнейших доноров в секторе здравоохранения Республики Молдова.

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Теги:
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