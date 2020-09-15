Президент Молдовы вручил ордена и медали сотням медработников

Награжденные отмечены за самоотверженность и преданность делу, проявленные в сфере медицины, особенно во время эпидемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вручил государственные награды более чем 400 медицинским работникам, которым знаки отличия были присуждены в июне по случаю профессионального праздника.

Ордена и медали вручены в знак глубокой признательности за долгую и кропотливую трудовую деятельность в области здравоохранения, значительный вклад в внедрение передовых форм и методов лечения, а также за самоотверженность и преданность делу, проявленные в сфере медицины, написал глава государства в Facebook.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что правительство Молдовы выделяет 40 миллионов леев национальной системе здравоохранения в Молдове для дополнительных выплат работникам скорой помощи.

Напомним, что с 1 сентября зарплаты врачей были увеличены на 30 процентов, на эти средства было выделено 400 миллионов леев. Повышение касается также младшего и среднего медицинского персонала, сотрудников, задействованных в системе здравоохранения, но не имеющих медицинского образования.

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