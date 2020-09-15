15:26 15 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.66
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.59
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон вручил госнаграды 400 медработникам

Президент Молдовы вручил ордена и медали сотням медработников

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/0f/31678819.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200915/31679040/prezident-moldovy-vruchil-ordena-i-medali-sotnyam-medrabotnikov.html

Награжденные отмечены за самоотверженность и преданность делу, проявленные в сфере медицины, особенно во время эпидемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вручил государственные награды более чем 400 медицинским работникам, которым знаки отличия были присуждены в июне по случаю профессионального праздника.

Ордена и медали вручены в знак глубокой признательности за долгую и кропотливую трудовую деятельность в области здравоохранения, значительный вклад в внедрение передовых форм и методов лечения, а также за самоотверженность и преданность делу, проявленные в сфере медицины, написал глава государства в Facebook.

Illustration du coronavirus au forum russe Santé de la nation
© Sputnik / Maxime Blinov
ВОЗ: ситуация с COVID-19 в Европе осложнится
Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что правительство Молдовы выделяет 40 миллионов леев национальной системе здравоохранения в Молдове для дополнительных выплат работникам скорой помощи.

Напомним, что с 1 сентября зарплаты врачей были увеличены на 30 процентов, на эти средства было выделено 400 миллионов леев. Повышение касается также младшего и среднего медицинского персонала, сотрудников, задействованных в системе здравоохранения, но не имеющих медицинского образования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кабмин выделил 40 миллионов леев на допвыплаты работникам скорой помощи
Эксперт пояснил, когда COVID-19 остановится естественным путем
Теги:
награды


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
"Ночной кошмар" США: Россия и Китай в Арктике
Мировтоцы
Один день военных из Молдовы, участвующих в миссии KFOR в Косово - видео
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться