Когда возобновятся регулярные авиарейсы Москва-Кишинев

В ряде российских СМИ во вторник появилась информация о том, что Москва может вновь начать авиасообщение со странами СНГ в течение месяца.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Орган гражданской авиации Молдовы к настоящему моменту не располагает официальной информацией о возможности возобновления в октябре регулярных рейсов Москва-Кишинев. Об этом Sputnik заявила пресс-секретарь структуры Ирина Бодолика.

Так она прокомментировала новость, появившуюся в некоторых российских СМИ, о том, что Россия может вновь начать регулярное авиасообщение со столицами стран СНГ в октябре.

"Пока у нас нет такой информации", - сказала Бодолика, добавив, что Кишинев с нетерпением ждет этого.

Источник Интерфакса заявил, что в первоочередном порядке обсуждаются механизмы возобновления в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ. "Речь идет о Нур-Султане, Ташкенте, Баку, Ереване и других", - сказал источник, добавив, что первым может восстановиться авиасообщение с Минском.

Регулярные рейсы Кишинев-Москва и Москва-Кишинев приостановили в марте из-за пандемии COVID-19. Граждан репатриировали на чартерных рейсах.

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