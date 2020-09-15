Видео: погранполиция провела десять обысков, конфискованы дорогие авто

Масштабная спецоперация была проведена в столице и двух близлежащих к ней районах республики, в итоге пресечена деятельность трансграничной преступной группировки.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Автомобили класса "люкс" стоимостью порядка 2,5 миллиона леев конфисковала пограничная полиция в ходе спецоперации, проведенной в конце минувшей недели.

Погранполицейские провели 10 обысков: восемь - в Кишиневе и два - в Оргеевском и Новоаненском районах. Обнаружены шесть дорогих легковых машин и мотоцикл, предположительно угнанных из стран Евросоюза, бланки регистрационных сертификатов, а также документы с признаками подделки. Открыто уголовное дело по статьям "Организованная преступная группа" и "Контрабанда".

Как стало известно правоохранителям, с 2015 по 2020 годы несколько граждан Республики Молдова, Румынии, Италии и Албании организовали преступную схему по незаконному ввозу автомобилей класса "люкс" через государственную границу.

Транспортные средства стоимостью более 120 тысяч евро (более 2 миллионов леев), предположительно, числятся в угоне в странах ЕС.

Кроме того, члены этой преступной группы подделывали регистрационные и таможенные документы.

Фигуранты дела допрошены, они признали свою вину и находятся под следствием на свободе.

Пограничная полиция Молдовы совместно с европейскими правоохранительными органами ведет дальнейшее расследование, чтобы установить всех причастных к контрабанде транспортных средств.

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