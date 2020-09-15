В Приднестровье разоблачили группировку, занимавшуюся сбытом наркотиков

Все обвиняемые содержатся под стражей. Их уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ТИРАСПОЛЬ, 15 сен – Sputnik. В Приднестровье вывели "на чистую воду" группировку из четырех молодых людей, которые занимались незаконным оборотом наркотических средств, распространяя их в городах Тирасполь и Бендеры. Следствию удалось собрать доказательную базу, уголовное дело направлено в суд.

По данным следствия, нелегальный сбыт наркотиков организовал человек, имя которого пока не установлено. Он зарегистрировался в мессенджере "Telegram" под ник-неймом "Кural0007" и создал преступную группу, сумев привлечь к участию трех мужчин и одну женщину.

"Организатор осуществлял общее руководство группой и снабжал ее участников наркотическими средствами различных видов в крупном и особо крупном размерах путем организации тайников", - рассказали в Следственном комитете.

Двое подручных выполняли роли фасовщиков и курьеров. Полученные от организатора наркотические средства делили на дозы и упаковывали для удобства их сбыта в термоусадочные трубки. После этого помещали наркотики в тайники – "закладки" с фотофиксацией их места расположения.

Остальные подельники были операторами созданного "Кural0007" интернет-магазина наркотических средств в мессенджере "Telegram". Они вели переписку с потенциальными покупателями, контролировали поступление от них денег посредством платежной системы, сообщали покупателям после оплаты местонахождение тайников.

В конце лета 2019 года деятельность наркоторговцев попала в поле зрения сотрудников МВД Приднестровья. Группа была задержана, а подготовленные к реализации наркотики изъяты.

Сейчас все четверо обвиняемых содержатся под стражей и ждут судебного разбирательства.

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