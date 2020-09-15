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Врачи в больнице.

Минздрав: в Молдове подтверждены 527 новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1899)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200915/31682432/minzdrav-v-moldove-podtverzhdeny-560-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в стране достигло 43 734.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. В Молдове за сутки подтверждены 527 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом во вторник сообщило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
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Зарегистрированы пять эпизодов импорта вируса: два из Турции, по одному — из Италии, Кипра и Германии. Общее число случаев зараженных коронавирусом в стране достигло 43 734.

За минувшие сутки проведены 2320 тестов, из них первичных - 1987.

COVID-19 выявлен, в том числе еще у 32 медработников: 9 врачей, 15 медсестер и восьми сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 564 пациента (из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 465 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 32 393 человека.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 14 пациентов. Общее число летальных исходов - 1144.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1899)

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Теги:
коронавирус


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