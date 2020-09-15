Образование в условиях COVID-19: хватает ли техники для онлайн-учебы

Министр образования ответил, достаточно ли в школах компьютеров, а также рассказал о том, сколько преподавателей не обладают навыками обращения с вычислительной техникой.

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Если проанализировать инвестиции в компьютеры, ноутбуки, планшеты для образовательных учреждений Молдовы за последние 20 лет, то они минимальны в сравнении с огромной потребностью, возникшей в ситуации с COVID-19. Такое заявление сделал глава Минобразования республики Игорь Шаров на брифинге во вторник.

"Школы подключены к сети Интернет на 100%, но в контексте кризиса, в котором мы находимся, необходимо обеспечить каждый класс оборудованием. Необходимо актуализировать и обеспечить дотацию образовательной системы требующимся оборудованием для обучения в онлайн-режиме", - отметил министр.

По его словам, на данный момент общеобразовательные учреждения обеспечены 38059 единицами вычислительной техники, из которых 32 098 используются в образовательных целях.

"На протяжении 2020 года были закуплены 2216 единиц техники. С июля Минобразования запустило кампанию "Подари компьютер для образования". В ее рамках были собраны 1136 компьютеров, ноутбуков и планшетов", - рассказал Шаров.

Он напомнил, что правительство выделило 20 миллионов леев на "обеспечение качественного образования в школах". Таким образом, к концу октября в образовательные учреждения поступят порядка 2500 ноутбуков, сообщил министр. При этой закупке государству удалось сэкономить средства, на которые планируется приобрести еще 680 ноутбуков.

Глава Минобразования обратил внимание на сотрудничество со Всемирным банком, в рамках программы "Реформа образования в Молдове" удалось изыскать 3,5 миллиона долларов на закупку ноутбуков. В результате проведенного конкурса определилась компания-победитель, которая поставит порядка 11,5 тысяч единиц.

"Сейчас мы находимся на заключительном этапе – представители Всемирного банка (ВБ) проверяют закупку. Сегодня-завтра получим ответ и подпишем с компанией-победителем контракт на поставку техники". – уточнил Шаров.

По его словам, на этой неделе сотрудники Минобразования также проведут переговоры с представителями ВБ по дополнению суммы, выделенной на закупку компьютеров.

Обучение педагогов

По состоянию на март 2020 года 3,69% от общего числа преподавателей не обладают навыками обращения с компьютерами. По этой причине проведены многочисленные курсы для учителей.

Кроме того, были организованы дополнительные курсы для всех желающих преподавателей, которые хотели повысить свой уровень знаний.

Обеспечение школ дезинфектантами

Учитывая многочисленные обращения родителей по поводу сбора денег на закупку дезинфектантов и гигиенических средств, как подчеркнул Шаров, был передан циркуляр, который обращает внимание менеджеров образовательных учреждений по поводу обязанности соблюдать указ министерства №1074 от 2019 года о неформальных сборах в системе образования.

"Дезифектанты распределяются во все школы и детсады как частные, так и государственные", - сказал Шаров.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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