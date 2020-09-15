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Карантин в Тирасполе.

В Приднестровье могут продлить ограничения на передвижение до 1 декабря

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200915/31685750/v-pridnestrove-predlozhili-prodlit-ogranicheniya-na-peredvizhenie-do-1-dekabrya.html

Соответствующий проект направлен в законодательное собрание, затем его должен подписать Вадим Красносельский.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Особый правовой режим, который введен в Приднестровье для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, может быть продлен до 1 декабря 2020 года. Соответствующий проект направлен в законодательное собрание, затем его должен подписать глава Приднестровья.

Детский сад. Архивное фото.
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Таким образом, могут быть продлены положения законов, которые предусматривают ограничения на право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях и в населенных пунктах, где, в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей, введены особые условия и режимы проживания и хозяйственной деятельности.

Действующие в Приднестровье нормы истекают 30 сентября.

Напомним, что в Молдове с 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1903)

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Теги:
приднестровье, коронавирус


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