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Екатерининский парк накануне открытия

Чтобы ничего не ломали: Екатерининский парк Тирасполя теперь под прицелом камер

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1f/31497922.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200916/31684201/chtoby-nikto-ne-lomal-ekaterininskiy-park-tiraspolya-teper-pod-pritselom-kamer.html

Как объясняют правоохранители, мера вынужденная: парк только недавно официально был открыт, но местные жители уже умудрились побить и поломать некоторые его достопримечательности.

ТИРАСПОЛЬ, 16 сен – Sputnik. В Екатерининском парке Тирасполя специалисты МВД Приднестровья установили и уже ввели в эксплуатацию около десяти стационарных камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". Операторы в режиме реального времени мониторят ситуацию на территории этой зоны отдыха.

"Если заметят нарушение общественного порядка, тут же передадут эти сведения в Дежурную часть", - пояснили в ведомстве.
  • Екатерининский парк накануне открытия
    Екатерининский парк накануне открытия
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Открытие Екатерининского парка в Тирасполе
    Открытие Екатерининского парка в Тирасполе
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Городок с макетом тираспольской крепости
    Городок с макетом тираспольской крепости
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Площадка для занятия спортом
    Площадка для занятия спортом
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Площадка для катания на самокатах, гироскутерах, велосипедах
    Площадка для катания на самокатах, гироскутерах, велосипедах
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Каскады фонтанов
    Каскады фонтанов
    © Sputnik / Irina Leahova
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© Sputnik / Irina Leahova
Екатерининский парк накануне открытия

До прибытия экипажа патрульно-постовой службы операторы обязаны сразу информировать сотрудников патрульно-постовой службы о месте, где находятся нарушители, одновременно отслеживая маршрут их движения. Потом таких граждан задерживают и доставляют в тираспольское Управление внутренних дел.

Церемония открытия Екатерининского парка состоялась 2 сентября. За это время местные жители успели согнуть баскетбольные кольца, забить один из фонтан землей, камнями и всякой мелочью, в городке с макетом тираспольской крепости в 10 окошках выбить стекла, а в домики этого мини-сооружения накидать мусор.

Как констатируют правоохранители, со времени установки видеокамер в Екатерининском парке пока нарушений не зафиксировано. А для того, чтобы усилить контроль, МВД планирует поэтапно увеличить количество видеокамер в этой зоне отдыха.

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Теги:
Тирасполь, парк, Приднестровье


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