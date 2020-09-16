Чтобы ничего не ломали: Екатерининский парк Тирасполя теперь под прицелом камер

Как объясняют правоохранители, мера вынужденная: парк только недавно официально был открыт, но местные жители уже умудрились побить и поломать некоторые его достопримечательности.

ТИРАСПОЛЬ, 16 сен – Sputnik. В Екатерининском парке Тирасполя специалисты МВД Приднестровья установили и уже ввели в эксплуатацию около десяти стационарных камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". Операторы в режиме реального времени мониторят ситуацию на территории этой зоны отдыха.

"Если заметят нарушение общественного порядка, тут же передадут эти сведения в Дежурную часть", - пояснили в ведомстве.

Екатерининский парк накануне открытия © Sputnik / Irina Leahova

Открытие Екатерининского парка в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

Городок с макетом тираспольской крепости © Sputnik / Irina Leahova

Площадка для занятия спортом © Sputnik / Irina Leahova

Площадка для катания на самокатах, гироскутерах, велосипедах © Sputnik / Irina Leahova

Каскады фонтанов © Sputnik / Irina Leahova 1 / 6 © Sputnik / Irina Leahova Екатерининский парк накануне открытия

До прибытия экипажа патрульно-постовой службы операторы обязаны сразу информировать сотрудников патрульно-постовой службы о месте, где находятся нарушители, одновременно отслеживая маршрут их движения. Потом таких граждан задерживают и доставляют в тираспольское Управление внутренних дел.

Церемония открытия Екатерининского парка состоялась 2 сентября. За это время местные жители успели согнуть баскетбольные кольца, забить один из фонтан землей, камнями и всякой мелочью, в городке с макетом тираспольской крепости в 10 окошках выбить стекла, а в домики этого мини-сооружения накидать мусор.

Как констатируют правоохранители, со времени установки видеокамер в Екатерининском парке пока нарушений не зафиксировано. А для того, чтобы усилить контроль, МВД планирует поэтапно увеличить количество видеокамер в этой зоне отдыха.

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