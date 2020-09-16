Чтобы ничего не ломали: Екатерининский парк Тирасполя теперь под прицелом камер

ТИРАСПОЛЬ, 16 сен – Sputnik. В Екатерининском парке Тирасполя специалисты МВД Приднестровья установили и уже ввели в эксплуатацию около десяти стационарных камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". Операторы в режиме реального времени мониторят ситуацию на территории этой зоны отдыха.
"Если заметят нарушение общественного порядка, тут же передадут эти сведения в Дежурную часть", - пояснили в ведомстве.
- Екатерининский парк накануне открытия© Sputnik / Irina Leahova
- Открытие Екатерининского парка в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Городок с макетом тираспольской крепости© Sputnik / Irina Leahova
- Площадка для занятия спортом© Sputnik / Irina Leahova
- Площадка для катания на самокатах, гироскутерах, велосипедах© Sputnik / Irina Leahova
- Каскады фонтанов© Sputnik / Irina Leahova
До прибытия экипажа патрульно-постовой службы операторы обязаны сразу информировать сотрудников патрульно-постовой службы о месте, где находятся нарушители, одновременно отслеживая маршрут их движения. Потом таких граждан задерживают и доставляют в тираспольское Управление внутренних дел.
Церемония открытия Екатерининского парка состоялась 2 сентября. За это время местные жители успели согнуть баскетбольные кольца, забить один из фонтан землей, камнями и всякой мелочью, в городке с макетом тираспольской крепости в 10 окошках выбить стекла, а в домики этого мини-сооружения накидать мусор.
Как констатируют правоохранители, со времени установки видеокамер в Екатерининском парке пока нарушений не зафиксировано. А для того, чтобы усилить контроль, МВД планирует поэтапно увеличить количество видеокамер в этой зоне отдыха.
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