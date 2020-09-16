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Права потребителя — что делать, если вам продали некачественный товар

© Sputnik / Sergey Venyavsky
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200916/31685835/prava-potrebitelya-chto-delat-esli-vam-prodali-nekachestvenniy-tovar.html

Агентство по защите потребителей и надзору за рынком опубликовало специальное разъяснение для экономических агентов.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком выступило со специальным разъяснением — как продавцы и поставщики должны реагировать на претензии покупателей в соответствии с законом.

Жалобы потребителей, согласно Закону "О защите прав потребителей" №105 от 13 марта 2003 года, должны быть удовлетворены экономическими агентами в течение 14 календарных дней. Срок отсчитывается с даты, когда покупатель письменно уведомил продавца о несоответствии товара критериям качества и может быть продлен только с его согласия.

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Любой ремонт или замена продукта производится в пределах разумного срока, письменно согласованного между продавцом и потребителем, без причинения существенных неудобств потребителю.

Потребитель может требовать соразмерного уменьшения цены или возврата стоимости продукта посредством расторжения договора обратной силой в любом из следующих случаев:

  • потребителю не предоставляется право ни на ремонт, ни на замену продукта;
  • продавец не выполнил восстановительную меру в течение 14 календарных дней или в течение времени, согласованного с потребителем;
  • продавец не выполнил восстановительную меру, не причиняя существенные неудобства потребителю;
  • при выявлении несоответствия уже после выполнения восстановительной меры потребитель отказался от ремонта или замены продукта;
  • при выявлении несоответствия в течение 6 месяцев со дня поставки продукта потребитель отказался от его ремонта или замены.

Агентство призывает потребителей в случае возникновения вопросов обращаться за консультацией по телефону +373 22 51 51 51, или на сайт consumator.gov.md.

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Теги:
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