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Очистка реки Бык

Еще больше перемен: началась очистка озера в парке "Ла извор"

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200916/31688894/nachalas-ochistka-ozera-v-parke-la-izvor.html

Столичные власти продолжают активно облагораживать городские места для отдыха. Уже некоторое время работы идут в парке "Ла извор".

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Начались работы по очистке озера в парке "Ла Извор" в секторе Буюканы. Об этом сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Одновременно будет проведена уборка территории пляжа, установлены урны для мусора, стулья, кабины для переодевания и душевые.
Будет обновлен песок, а также построена дренажная система для отвода воды с пляжа", - уточнил он на своей странице в Facebook

Как отметил Чебан, продолжается общее благоустройство парка "Ла Извор", где строятся площадки возле футбольного стадиона на пляже.

Скоро будут готовы площадки для мини-футбола, тенниса, пляжного волейбола, фитнеса и детские площадки.

Ранее в этом парке состоялось торжественное открытие первого в республике стадиона для пляжного футбола.

Современная арена была возведена в рекордные сроки профильной федерацией при поддержке ФИФА и столичного мунсовета. Стадион рассчитан на 1100 мест. При этом предусмотрена возможностью расширения трибун для размещения еще 500 зрителей.

Уже с 26 октября по 3 ноября на стадионе запланированы игры первого межконтинентального кубка по мини-футболу.

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