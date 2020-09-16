Госсекретарь министерства финансов умерла от коронавируса

Анжела Воронина проработала в Министерстве финансов 20 лет. Некролог о ее смерти опубликован на сайте ведомства.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Госсекретарь министерства финансов Анжела Воронина скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом. Сообщение о смерти чиновника опубликовано на сайте министерства финансов 16 сентября.

Анжела Воронина окончила экономический факультет Государственного университета Молдовы в 1985 году, работала в главном финансовом управлении муниципия Кишинев, с 2000 года - сотрудник госказначейства министерства финансов Молдовы. В ноябре 2019 года Анжела Воронин была назначена на должность госсекретаря Минфина.

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