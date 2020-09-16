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Молдавские вина отмечены на международном конкурсе

© CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200916/31691645/moldavskie-vina-otmecheny-na-mezhdunarodnom-konkurse.html

Повод для гордости: молдавские вина отмечены авторитетным жюри международного конкурса Concours Mondial de Bruxelles.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Международный конкурс вин Concours Mondial de Bruxelles - одно из ключевых событий для этого сегмента алкогольной продукции. В этом году на суд экспертам было представлено свыше 8500 вин, произведенных в 46 странах мира, в том числе из Молдовы. Продукцию оценивали 350 членов жюри из 50 государств. Среди дегустаторов был и знаменитый молдавский сомелье Михай Друцэ.

"Наша страна получила 43 медали - 13 золотых и 30 серебряных. В категории самое лучшее rosé выбрано вино из Молдовы. Участвовали как крупные компании, так и малые производители. Считаю, что мы продемонстрировали достаточно хороший результат", - заявил Друцэ в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.
Mihai Druță
© Sputnik / Mihai Caraus.
Михай Друцэ

По его словам, это мероприятие не просто дегустационный конкурс, а площадка для продвижения молдавской продукции. По его словам, награды, полученные на международных соревнованиях, приводят к увеличению продаж производителей вина примерно на 25-30%.

"Молдова делает небольшие, но уверенные шаги на международном рынке вина. Если продолжим в том же темпе, у нас тоже будут результаты", - сказал сомелье.

Впервые Concours Mondial de Bruxelles прошел в 1994 году. Тогда на нем были представлен 850 сортов вин. В этом году мероприятие проводилось в 26 раз.

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