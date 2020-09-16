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Леи.

Кто в Кишиневе получит финансовую помощь: примар внес ясность

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200916/31694143/kto-v-kishineve-poluchit-finansovuyu-pomosch-primar-vnes-yasnost.html

Нуждающиеся жители столицы не останутся один на один с проблемой нехватки денег. Муниципальные власти нашли средства, которые направят на поддержку нескольких категорий граждан.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Около 3800 социально уязвимых людей и семейполучат финансовую помощь от городской администрации. Об этом сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Скорая помощь
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Он уточнил, что это решение было принято Комиссией по утверждению и оказанию материальной помощи малообеспеченным слоям населения столицы.

Финансовую помощь выплатят несколькими траншами, отдельным группам граждан в дни, когда отмечаются международные праздники.

Так, к Международному дню людей с нарушениями слуха, отмечаемому в этом году 27 сентября, 915 человек с аудитивными проблемами получат единовременные пособия.

"Еще 2000 пожилых людей получат помощь от местных властей к 1 октября, Международному дню пожилых людей", - добавил Чебан. 

К 13 ноября, Международному дню слепых и слабовидящих, материальную помощь получат 840 членов профильной Ассоциации, в том числе 37 родителей, воспитывающих слабовидящих детей.

Более того, еще на прошедшей неделе были розданы сотни продуктовых наборов.

Главное управление социальной помощи и здравоохранения Муниципального совета Кишинева продолжает изучать возможность поддержки малообеспеченных людей.

В связи с этим граждане, входящие в данную категорию, могут обращаться в территориальные управления за социальной помощью с заявлением и минимальным пакетом документов.

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