Официально: сколько новых случаев COVID-19 подтвердились в Молдове

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 627 новых случаев заражения COVID-19. Об этом заявил госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Константин Рымиш в среду на пресс-конференции.

Он обратил внимание, что больше всего новых инфицирований выявлено в Кишиневе - 278.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 44 361.

За минувшие 24 часа проведены 2 868 тестов, при этом повторно - 268.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 37 медработников: 10 врачей, 19 медсестер и восьмерых сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 564 пациента (из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 439 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 32 732 человек.

Зафиксированы еще 15 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1159.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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