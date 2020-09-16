18:11 16 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.59
Поиск
Лаборатория. Архивное фото.

Официально: сколько новых случаев COVID-19 подтвердились в Молдове

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1907)
220 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200916/31694260/ofitsialno-skolko-novykh-sluchaev-covid19-podtverdilis-moldova.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 44 тысячи.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 627 новых случаев заражения COVID-19. Об этом заявил госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Константин Рымиш в среду на пресс-конференции.

Медицинский работник
© Sputnik / Илья Питалев
Что запрещено в Молдове до конца сентября: решение чрезвычайной комиссии

Он обратил внимание, что больше всего новых инфицирований выявлено в Кишиневе - 278.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 44 361.

За минувшие 24 часа проведены 2 868 тестов, при этом повторно - 268.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 37 медработников: 10 врачей, 19 медсестер и восьмерых сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 564 пациента (из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 439 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 32 732 человек.

Зафиксированы еще 15 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1159.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1907)

По теме

Коронавирус в Молдове: за что можно получить штраф


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
"Ночной кошмар" США: Россия и Китай в Арктике - фото
Пандемия COVID-19: как обстоят дела в странах ближнего зарубежья
Видео: как обстоят дела с COVID-19 в странах Ближнего зарубежья
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться