19:51 16 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.59
Поиск
Выборы.

Выборы президента Молдовы: в ЦИК задумались над защитой от COVID-19

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1909)
65 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/10/31699380.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200916/31695643/vybory-preziden-moldova-cec-zadumalis-nad-zaschitoy-covid-19.html

Центризбирком в преддверии президентских выборов особое внимание обращает на безопасность в условиях пандемии коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила о закупке защитных средств для предотвращения распространения инфекции COVID-19 в процессе организации и проведения выборов осенью этого года. Об этом сообщили в пресс-службе структуры.

"Для организации и проведения выборов на должность президента Молдовы, назначенных на 1 ноября 2020 года, ЦИК объявляет закупку защитных средств для предотвращения распространения COVID-19", - сказано в заявлении структуры.

Как в Молдове намерены организовать выборы в условиях COVID-19>>>

Центризбирком ждет соответствующие предложения со стороны предпринимателей до 22 сентября.

Что надо знать о выборах главы государства

Павел ПОСТИКЭ
© Sputnik / Rodion Proca
Эксперт: что будет с явкой на выборах президента Молдовы
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов. Эти группы надо собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц республики. На это у них есть время ровно до 1 октября включительно.

В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов
© Sputnik /
В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1909)

По теме

ЦИК зарегистрировала первых кандидатов на выборы президента Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
"Ночной кошмар" США: Россия и Китай в Арктике - фото
Враги на пороге: зачем чиновники Пентагона пугают американцев большой войной?
Видео: Пентагон снова пугает американцев военными страшилками
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться