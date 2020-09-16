Выборы президента Молдовы: в ЦИК задумались над защитой от COVID-19

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила о закупке защитных средств для предотвращения распространения инфекции COVID-19 в процессе организации и проведения выборов осенью этого года. Об этом сообщили в пресс-службе структуры.

"Для организации и проведения выборов на должность президента Молдовы, назначенных на 1 ноября 2020 года, ЦИК объявляет закупку защитных средств для предотвращения распространения COVID-19", - сказано в заявлении структуры.

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Центризбирком ждет соответствующие предложения со стороны предпринимателей до 22 сентября.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов. Эти группы надо собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц республики. На это у них есть время ровно до 1 октября включительно.

© Sputnik / В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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