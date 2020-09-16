Коронавирусные хроники: каковы позиции Молдовы в сравнении с другими странами

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксировано 12 770 случаев заражения коронавирусом нового типа на миллион человек. Об этом заявил госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Константин Рымиш в среду на пресс-конференции.
"Конечно, эта заболеваемость помещает нас среди первых мест на мировом уровне. В тоже время, что касается смертности, то этот показатель сравнительно низкий в сравнении с другими странами региона. Медицинская система Молдовы справляется. Индикатор смертности говорит о возможностях медицинской системы, которая предоставляет помощь всем пациентам. Скончались 2,6% граждан от общего числа людей, у которых подтвердился COVID-19", - сказал Рымиш.
К слову, по показателю заболеваемости на миллион населения Молдова опередила среди прочих Россию, Францию, Румынию, Италию и Украину.
Статистика за последние 14 дней
Представитель Минздрава пояснил, что за последние две недели заболеваемость составила 190 случаев на 100 тысяч населения - "это довольно много".
Он обратил внимание, что уровень смертности за последние 14 дней составил 2,04 на 100 тысяч случаев. Среднее количество подтвержденных эпизодов COVID-19 за две недели достигло 473.
По его словам, в целом в 81,4% случаев болезнь протекает в легкой форме, в средней – в 13,1%, а в тяжелой – в 5,5%.
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Как отметил госсекретарь, если сравнить данные за 31 августа-6 сентября и за 7-13 сентября, то отмечен незначительный рост заболеваемости - 2,6%. "Смертность за этот период снизилась на 15,5%. Число выздоровевших выросло на 14,5%, что, конечно, очень хороший показатель", - обратил внимание Рымиш.
Согласно статистике за последние 14 дней порядка половины подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Кишиневе - 3124 из 6533, а это 49,5%. На втором месте по числу подтвержденных случаев находится Приднестровский регион - 546, а на третьем - Яловены - 243. В пятерку вошли Оргеев, Сынжерей и Бельцы.
"Импортный" COVID-19
Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% из общего количества подтвержденных случаев – 399 эпизодов. По словам эксперта, за 14 дней зарегистрировано 44 случая "импорта" инфекции в страну - из Турции, Румынии и Украины.
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Рымиш также обратил внимание на то, что инкубационный период развития заболевания составляет до пяти дней.
"Случаи идут на "омоложение". Средний возраст заболевших - 46,6 года", - отметил госсекретарь.
Говоря о смертности, представитель Минздрава отметил, что в 98,8% летальных исходов у пациентов наблюдались сопутствующие заболевания. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66 лет.
У скольких детей в Молдове подтвердился COVID-19
Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились вирусом 2 467 детей, в том числе новорожденные, а также 329 беременных женщин.
"На группу детей от 11 до 17 лет приходится 43%", - отметил Рымиш.
Вирус подтвердился у нескольких тысяч медработников
Коронавирус нового типа выявлен у 5072 занятых в здравоохранении в Молдове.
"Мы превысили значение в пять тысяч. Из них врачей - 1362, медсестер - 2183, санитаров - 893, вспомогательного персонала - 634", - сообщил Рымиш.
По статистике, тесты на вирус прошли свыше 17 тысяч работников медучреждений. "Процесс тестирования продолжается, чтобы предотвратить заражения. За минувшие семь дней анализы на коронавирус сдал 737 человек", - отметил госсекретарь.
Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались 34 медработника.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.
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