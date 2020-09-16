Коронавирусные хроники: каковы позиции Молдовы в сравнении с другими странами

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в стране в связи с распространением COVID-19. Специалисты отмечают, что доля выздоровевших выросла на 14,5%.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксировано 12 770 случаев заражения коронавирусом нового типа на миллион человек. Об этом заявил госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Константин Рымиш в среду на пресс-конференции.

"Конечно, эта заболеваемость помещает нас среди первых мест на мировом уровне. В тоже время, что касается смертности, то этот показатель сравнительно низкий в сравнении с другими странами региона. Медицинская система Молдовы справляется. Индикатор смертности говорит о возможностях медицинской системы, которая предоставляет помощь всем пациентам. Скончались 2,6% граждан от общего числа людей, у которых подтвердился COVID-19", - сказал Рымиш.

К слову, по показателю заболеваемости на миллион населения Молдова опередила среди прочих Россию, Францию, Румынию, Италию и Украину.

© Photo : Screenshot / Privesc.eu Статистика заболеваемости COVID-19 на миллион населения

Статистика за последние 14 дней

Представитель Минздрава пояснил, что за последние две недели заболеваемость составила 190 случаев на 100 тысяч населения - "это довольно много".

Он обратил внимание, что уровень смертности за последние 14 дней составил 2,04 на 100 тысяч случаев. Среднее количество подтвержденных эпизодов COVID-19 за две недели достигло 473.

По его словам, в целом в 81,4% случаев болезнь протекает в легкой форме, в средней – в 13,1%, а в тяжелой – в 5,5%.

ВОЗ: коронавирус не имеет сезонного характера, это "одна большая волна">>>

Как отметил госсекретарь, если сравнить данные за 31 августа-6 сентября и за 7-13 сентября, то отмечен незначительный рост заболеваемости - 2,6%. "Смертность за этот период снизилась на 15,5%. Число выздоровевших выросло на 14,5%, что, конечно, очень хороший показатель", - обратил внимание Рымиш.

Согласно статистике за последние 14 дней порядка половины подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Кишиневе - 3124 из 6533, а это 49,5%. На втором месте по числу подтвержденных случаев находится Приднестровский регион - 546, а на третьем - Яловены - 243. В пятерку вошли Оргеев, Сынжерей и Бельцы.

"Импортный" COVID-19

Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% из общего количества подтвержденных случаев – 399 эпизодов. По словам эксперта, за 14 дней зарегистрировано 44 случая "импорта" инфекции в страну - из Турции, Румынии и Украины.

Специалист: осенью молдавское здравоохранение может не выдержать нагрузки>>>

У кого чаще всего выявляют COVID-19

Рымиш также обратил внимание на то, что инкубационный период развития заболевания составляет до пяти дней.

"Случаи идут на "омоложение". Средний возраст заболевших - 46,6 года", - отметил госсекретарь.

В процентном соотношении чаще COVID-19 диагностируют в гендерном соотношении у женщин, а в территориальном разрезе - у жителей городов.

Говоря о смертности, представитель Минздрава отметил, что в 98,8% летальных исходов у пациентов наблюдались сопутствующие заболевания. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66 лет.

У скольких детей в Молдове подтвердился COVID-19

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились вирусом 2 467 детей, в том числе новорожденные, а также 329 беременных женщин.

"На группу детей от 11 до 17 лет приходится 43%", - отметил Рымиш.

Вирус подтвердился у нескольких тысяч медработников

Коронавирус нового типа выявлен у 5072 занятых в здравоохранении в Молдове.

"Мы превысили значение в пять тысяч. Из них врачей - 1362, медсестер - 2183, санитаров - 893, вспомогательного персонала - 634", - сообщил Рымиш.

По статистике, тесты на вирус прошли свыше 17 тысяч работников медучреждений. "Процесс тестирования продолжается, чтобы предотвратить заражения. За минувшие семь дней анализы на коронавирус сдал 737 человек", - отметил госсекретарь.

Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались 34 медработника.

© Sputnik / Статистика подтвержденным случаям заражения COVID-19 среди медработников в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video