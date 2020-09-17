В Приднестровье рассказали, будут ли повышаться тарифы на коммунальные услуги

Цены на "коммуналку" не увеличиваются второй год подряд благодаря финансовой поддержке, которая оказывается поставщикам воды, тепла, электричества. Это доплата из госбюджета той части тарифа, которая не включается в платежки граждан.

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik. Второй год подряд в Приднестровье тарифы на коммунальные услуги для населения не увеличиваются, и в дальнейшем также не собираются их повышать. Об этом сказал на онлайн-совещании глава исполнительной власти региона Александр Мартынов.

"У нас нет в планах их (тарифы - ред.) увеличивать в дальнейшем, учитывая низкий уровень доходов значительной части населения. Поэтому межтарифную разницу для населения покрывает государственный бюджет - таким образом осуществляется социальная политика", - отметил он.

В Приднестровье с 2019 года действует механизм компенсации межтарифной разницы. Иными словами, государство стало выплачивать за граждан несоответствие между экономически обоснованными и существующими тарифами.

Как отметили руководители коммунальных предприятий, "финансовая подпитка" помогает обновлять трубы и воздушные линии, уводя их из "красной зоны" ближе к "зеленой".

В течение 2020 года на предприятии "Единые распределительные электросети" ("ЕРЭС") заменены 31 километр ЛЭП, закуплены спецтехника и оборудование. В "Тирастеплоэнерго" отремонтирован участок тепломагистрали в Тирасполе, обеспечены теплом и горячей водой тираспольская поликлиника №5 и реабилитационный центр в Дубоссарах для детей с особыми потребностями.

В "Бендерытеплоэнерго" центральный теплопункт переделывают в современную котельную, а в "Днестрэнерго" реконструируются подстанции и обновляется оборудование распределительных сетей.

На Дубоссарской ГЭС приобретены спецагрегаты и подходит к концу первый этап реконструкции станции. А на предприятии "Водоснабжение и водоотведение" по адресным программам модернизированы внутридомовые сети в 106 многоэтажках.

На совещании говорилось о том, что Минэкономразвития и компании-энергопоставщики Приднестровья подготовят прогноз на пять и десять лет по развитию топливно-энергетического комплекса региона.

"В прогнозе отразят то, какой эффект будет с уровнем износа сетей и развитием кадров, если темпы финансирования из госказны сохранятся на действующем уровне", - пояснили в правительственной пресс-службе.

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