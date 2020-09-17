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Нищие на улице. Архивное фото

В Приднестровье рассказали, будут ли повышаться тарифы на коммунальные услуги

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200917/31693647/v-pridnestrove-rasskazali-budut-li-povyshatsya-tarify-na-kommunalnye-uslugi.html

Цены на "коммуналку" не увеличиваются второй год подряд благодаря финансовой поддержке, которая оказывается поставщикам воды, тепла, электричества. Это доплата из госбюджета той части тарифа, которая не включается в платежки граждан.

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik. Второй год подряд в Приднестровье тарифы на коммунальные услуги для населения не увеличиваются, и в дальнейшем также не собираются их повышать. Об этом сказал на онлайн-совещании глава исполнительной власти региона Александр Мартынов.

"У нас нет в планах их (тарифы - ред.) увеличивать в дальнейшем, учитывая низкий уровень доходов значительной части населения. Поэтому межтарифную разницу для населения покрывает государственный бюджет - таким образом осуществляется социальная политика", - отметил он.

В Приднестровье с 2019 года действует механизм компенсации межтарифной разницы. Иными словами, государство стало выплачивать за граждан несоответствие между экономически обоснованными и существующими тарифами.

Газ.
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Как отметили руководители коммунальных предприятий, "финансовая подпитка" помогает обновлять трубы и воздушные линии, уводя их из "красной зоны" ближе к "зеленой".

В течение 2020 года на предприятии "Единые распределительные электросети" ("ЕРЭС") заменены 31 километр ЛЭП, закуплены спецтехника и оборудование. В "Тирастеплоэнерго" отремонтирован участок тепломагистрали в Тирасполе, обеспечены теплом и горячей водой тираспольская поликлиника №5 и реабилитационный центр в Дубоссарах для детей с особыми потребностями.

В "Бендерытеплоэнерго" центральный теплопункт переделывают в современную котельную, а в "Днестрэнерго" реконструируются подстанции и обновляется оборудование распределительных сетей.

На Дубоссарской ГЭС приобретены спецагрегаты и подходит к концу первый этап реконструкции станции. А на предприятии "Водоснабжение и водоотведение" по адресным программам модернизированы внутридомовые сети в 106 многоэтажках.

На совещании говорилось о том, что Минэкономразвития и компании-энергопоставщики Приднестровья подготовят прогноз на пять и десять лет по развитию топливно-энергетического комплекса региона.

"В прогнозе отразят то, какой эффект будет с уровнем износа сетей и развитием кадров, если темпы финансирования из госказны сохранятся на действующем уровне", - пояснили в правительственной пресс-службе.

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Теги:
оплата коммунальных услуг, жилищно-коммунальные услуги, коммунальные услуги, тарифы, Приднестровье


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