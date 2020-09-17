Молодым семьям в Приднестровье предоставят налоговые льготы на покупку жилья

Поправку в закон приняли приднестровские депутаты - субсидии и льготы с ее учетом будут выдавать с 2021 года.

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik. Субсидии, которые будет давать государство молодым приднестровским семьям на приобретение жилья, не станут облагать подоходным налогом. Такая поправка принята в окончательном чтении законодательным собранием региона.

"Если деньги выделили на покупку жилья, неправильно забирать их в виде налогов", – пояснил председатель парламентского Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Олег Василатий.

Как рассказали в парламентской пресс-службе, Закон о господдержке молодых семей по приобретению жилья был принят в феврале 2020 года. Главная цель – обеспечить жильем специалистов, которых не хватает в Приднестровье.

Участвуют в программе пока врачи, педагоги, участковые инспекторы, аккредитованные сотрудники уголовно-исполнительной системы Минюста и офицерский состав Минобороны Приднестровья. Претендовать на получение субсидии могут молодые семьи (первые пять лет после заключения брака), при условии, что один из супругов не достиг 35-летнего возраста, а также неполные семьи.

Размер субсидии зависит от количества детей. Семьи без детей смогут претендовать на дотацию в 10 тысяч долларов. Наличие одного ребенка дает право на поддержку в размере 12 тысяч. Семья с двумя детьми и более сможет получить на приобретение жилья 14 тысяч долларов. Субсидия выдается на 10 лет.

"В следующем году обязательно запустим реализацию этого закона. Его финансирование в этом году было приостановлено из-за экономических последствий пандемии", – отметил глава законодательного собрания Александр Коршунов.

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