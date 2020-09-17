Молодым семьям в Приднестровье предоставят налоговые льготы на покупку жилья

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik. Субсидии, которые будет давать государство молодым приднестровским семьям на приобретение жилья, не станут облагать подоходным налогом. Такая поправка принята в окончательном чтении законодательным собранием региона.
"Если деньги выделили на покупку жилья, неправильно забирать их в виде налогов", – пояснил председатель парламентского Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Олег Василатий.
Как рассказали в парламентской пресс-службе, Закон о господдержке молодых семей по приобретению жилья был принят в феврале 2020 года. Главная цель – обеспечить жильем специалистов, которых не хватает в Приднестровье.
Размер субсидии зависит от количества детей. Семьи без детей смогут претендовать на дотацию в 10 тысяч долларов. Наличие одного ребенка дает право на поддержку в размере 12 тысяч. Семья с двумя детьми и более сможет получить на приобретение жилья 14 тысяч долларов. Субсидия выдается на 10 лет.
"В следующем году обязательно запустим реализацию этого закона. Его финансирование в этом году было приостановлено из-за экономических последствий пандемии", – отметил глава законодательного собрания Александр Коршунов.
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