В Молдове проведут реформу высшего образования: что изменится

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Минобразования запустило проект "Высшее образование в Молдове" при финансовой поддержке Всемирного банка. Он направлен на улучшение качества обучения, финансирования и менеджмента в вузах страны, а также адаптацию учебных программ к потребностям местного рынка труда.
В рамках данной инициативы до конца текущего года ведомство планирует выполнить следующие задачи:
- разработку стандартов квалификации для всех трех циклов высшего образования: лиценциата, магистратуры и докторантуры;© Fotolia / WavebreakmediaMicro
- оцифровку дипломов, выданных до 2008 года;
- создание информационной системы менеджмента в вузах;
- оказание технической помощи в процессе аккредитации по магистерским и докторских программам;
- внедрение нового механизма финансирования;
- проведение конкурса проектов по высшему образованию.
Министр образования Игорь Шаров заявил, что данная реформа является одной из приоритетных для возглавляемого им ведомства, а качество обучения в Молдове нуждается в серьезном улучшении.
"Я верю в успех данного начинания. Это - единственный проект, одобренный Всемирным банком. На мой взгляд, обозначенные задачи очень практичны, и мы должны приступить к их реализации как можно скорее", - отметил он.
Генеральный секретарь министерства Анатолий Топалэ призвал экспертов к консолидированной работе по воплощению проекта.
Проект "Высшее образование в Молдове" будет реализован в 2020-2025 годах. Сумма кредита, предоставленного Всемирным банком на его внедрение, составляет 35,7 миллиона евро.
Цель данной инициативы - ориентирование вузов страны на потребности местного рынка труда и повышение качества образования в республике.
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