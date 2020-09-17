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Студенты. Архивное фото

В Молдове проведут реформу высшего образования: что изменится

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200917/31698972/v-moldove-provedut-reformu-vysshego-obrazovaniya-chto-izmenitsya.html

Одна из главных проблем молдавской образовательной системы - низкое качество обучения, а также несоответствие учебных программ специфике отечественного рынка труда. Для улучшения ситуации в данной сфере Минобразования проведет масштабную реформу. В чем она заключается?

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Минобразования запустило проект "Высшее образование в Молдове" при финансовой поддержке Всемирного банка. Он направлен на улучшение качества обучения, финансирования и менеджмента в вузах страны, а также адаптацию учебных программ к потребностям местного рынка труда.

В рамках данной инициативы до конца текущего года ведомство планирует выполнить следующие задачи:

  • Студенты на лекции
    © Fotolia / WavebreakmediaMicro
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    разработку стандартов квалификации для всех трех циклов высшего образования: лиценциата, магистратуры и докторантуры;
  • оцифровку дипломов, выданных до 2008 года;
  • создание информационной системы менеджмента в вузах;
  • оказание технической помощи в процессе аккредитации по магистерским и докторских программам;
  • внедрение нового механизма финансирования;
  • проведение конкурса проектов по высшему образованию.

Министр образования Игорь Шаров заявил, что данная реформа является одной из приоритетных для возглавляемого им ведомства, а качество обучения в Молдове нуждается в серьезном улучшении.

"Я верю в успех данного начинания. Это - единственный проект, одобренный Всемирным банком. На мой взгляд, обозначенные задачи очень практичны, и мы должны приступить к их реализации как можно скорее", - отметил он.
Ministrul Igor Șarov
© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Министр образования Игорь Шаров

Генеральный секретарь министерства Анатолий Топалэ призвал экспертов к консолидированной работе по воплощению проекта.

Учитель. Архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
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"Необходимо тщательное планирование, тогда мы сможем воплотить задуманное в жизнь. Наша цель - помочь университетам повысить стандарты обучения", - добавил чиновник.

Проект "Высшее образование в Молдове" будет реализован в 2020-2025 годах. Сумма кредита, предоставленного Всемирным банком на его внедрение, составляет 35,7 миллиона евро.

Цель данной инициативы - ориентирование вузов страны на потребности местного рынка труда и повышение качества образования в республике.

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