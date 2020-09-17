В Молдове проведут реформу высшего образования: что изменится

Одна из главных проблем молдавской образовательной системы - низкое качество обучения, а также несоответствие учебных программ специфике отечественного рынка труда. Для улучшения ситуации в данной сфере Минобразования проведет масштабную реформу. В чем она заключается?

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Минобразования запустило проект "Высшее образование в Молдове" при финансовой поддержке Всемирного банка. Он направлен на улучшение качества обучения, финансирования и менеджмента в вузах страны, а также адаптацию учебных программ к потребностям местного рынка труда.

В рамках данной инициативы до конца текущего года ведомство планирует выполнить следующие задачи:

© Fotolia / WavebreakmediaMicro Университетская реформа: что ждет вузы Молдовы

оцифровку дипломов, выданных до 2008 года;

создание информационной системы менеджмента в вузах;

оказание технической помощи в процессе аккредитации по магистерским и докторских программам;

внедрение нового механизма финансирования;

проведение конкурса проектов по высшему образованию.

Министр образования Игорь Шаров заявил, что данная реформа является одной из приоритетных для возглавляемого им ведомства, а качество обучения в Молдове нуждается в серьезном улучшении.

"Я верю в успех данного начинания. Это - единственный проект, одобренный Всемирным банком. На мой взгляд, обозначенные задачи очень практичны, и мы должны приступить к их реализации как можно скорее", - отметил он.

Генеральный секретарь министерства Анатолий Топалэ призвал экспертов к консолидированной работе по воплощению проекта.

"Необходимо тщательное планирование, тогда мы сможем воплотить задуманное в жизнь. Наша цель - помочь университетам повысить стандарты обучения", - добавил чиновник.

Проект "Высшее образование в Молдове" будет реализован в 2020-2025 годах. Сумма кредита, предоставленного Всемирным банком на его внедрение, составляет 35,7 миллиона евро.

Цель данной инициативы - ориентирование вузов страны на потребности местного рынка труда и повышение качества образования в республике.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova