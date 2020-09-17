SputnikPro: редакционная SEO-оптимизация новостного сайта

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. В пятницу, 18 сентября, в 13.00 по кишиневскому времени в рамках просветительского проекта SputnikPro состоится вебинар на тему "Редакционная SEO-оптимизация новостного сайта". Зарегистрироваться для участия в модуле SputnikPro можно по ссылке.

Руководитель центра интернет-технологий медиагруппы "Россия сегодня" Алексей Филипповский расскажет, как сделать так, чтобы статьи попадали в поиск быстрее, как писать так, чтобы поискового трафика было больше, и что нужно помнить о SEO редакторам и техническим специалистам.

© Sputnik / Филипповский Алексей

Алексей Филипповский начинал карьеру в ВГТРК: был редактором, потом начальником международного отдела "Вестей". С 2016 года работает в медиагруппе "Россия сегодня", сначала курировал SMM-направление сайта Ria.ru – новостного ресурса номер один в Рунете (около 4,5 миллиона уникальных посетителей в сутки), затем возглавил его продуктовую команду. В 2018 году под руководством Алексея сайт был перезапущен: теперь ресурс сам подстраивается под запросы посетителя и позволяет ему одновременно отслеживать различные сюжеты с помощью удобной системы виджетов и чатов. Алексей Филипповский читает курс лекций "Цифровая журналистика" для студентов МГУ.

© Sputnik / Филипповский Алексей

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны".

Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами.

Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Молдовы до Индии, от Греции до Китая.

В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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