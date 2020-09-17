ЦИК: сколько граждан зарегистрировались на выборы президента Молдовы

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Свыше 60 тысяч граждан Молдовы с правом голоса, находящиеся за рубежом или проживающие на левом берегу Днестра, предварительно зарегистрировались для участия в выборах президента 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии в четверг.

По информации ведомства, из общего числа полученных заявок 2 819 были поданы в бумажном виде.

"Комиссия уведомила Службу информации и безопасности и Министерство внутренних дел о проверке достоверности данных в заявках на предварительную регистрацию, поданных как в письменной форме, так и online", - отметили в ЦИК.

В Центризбиркоме напомнили, что результаты предварительной регистрации, информация о числе избирателей, которые принимали участие в выборах в национальном округе, а также полученные Министерством иностранных дел и евроинтеграции от властей других стран данные о месте жительства - это основные критерии для принятия решения об открытии избирательных участков за границей.

Согласно законодательству, избирательные участки, в том числе за рубежом, определяются не позднее, чем за 35 дней до даты голосования, то есть до 26 сентября 2020-го.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов. Им надо собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей, из не менее чем половины административно-территориальных единиц республики. На это есть время до 1 октября включительно.

© Sputnik / В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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