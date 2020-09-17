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"Молдовагаз" просит НАРЭ снизить тариф на газ на 7,6%

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200917/31704419/moldovagaz-prosit-anre-snizit-tarif-na-gaz.html

Тариф на газ для конечных потребителей в Молдове могут снизить уже с 1 октября. Окончательную точку в этом вопросе должно поставить НАРЭ.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Компания "Молдовагаз" обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой снизить тариф на природный газ на 7,6%. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"АО "Молдовагаз" запросило у Национального агентства по регулированию в энергетике пересмотреть регламентируемые тарифы и цены на природный газ, начиная с 1 октября 2020 года. Согласно расчетам, проведенным на основе действующей методологии, средний тариф на природный газ составит 4083 лея за тысячу кубометров или на 7,6% меньше существующего тарифа для конечных потребителей", - сказано в сообщении "Молдовагаз".

Газовая плита.
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Ранее глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что в четвертом квартале 2020 года закупочная цена на природный газ для республики снизится, что даст возможность уменьшить и тариф для местных потребителей - примерно на 7-8%. Такие цифры, по его словам, получаются на основе подсчетов специалистов предприятия.

Как уточнил Чебан, главный фактор для снижения тарифа – это уменьшение закупочной цены "голубого топлива".

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Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. К примеру, 31 декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Молдову и организации транзита через территорию страны. Поставка "голубого топлива" осуществляется по традиционному маршруту.

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