Миллионы сверху: озвучены суммы неформальных платежей родителей в школах

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Не менее 782,5 миллиона леев в год - таков размер неформальных платежей родителей молдавских школьников в системе общего образования, говорится в тематическом исследовании, которое обнародовал в четверг Институт публичных политик (ИПП).
Исследование показало, что среднегодовые расходы семьи, где есть дети-школьники, составляют примерно 5 907 леев в месяц. На образование из этой суммы выделяется порядка 968 леев. На что идут эти деньги? Во-первых, официальные расходы: одежда, форма, в том числе спортивная, учебники, школьные принадлежности. Во-вторых, школьные "фонды": взносы на ремонт, на подарки учителям, фонд класса, школы. Это уже платежи неформальные. Интересный, но печальный факт, выявленный экспертами: государство ежегодно выделяет на каждого ученика 13247 леев, а неформальные платежи, которые идут от родителей школьников, равны 87,7% от этой суммы. Иными словами, на каждый выделяемый государством лей приходятся родительские еще примерно 90 банов.
Как отмечает программный директор ИПП Анатол Гремальски, после того как в 2015 году вступил в силу Этический кодекс педагога, число непосредственно школьных работников, взимающих разного рода отчисления, резко сократилось. Сбором неформальных платежей в школах стали заниматься различные "фонды" - родительские, школьные, классные комитеты. По мнению авторов исследования, ситуацию могло бы частично исправить возвращение в школу инспекций, в вузы - вступительных экзаменов, а также объективная оценка учащихся педагогами. Весомый вклад в этот процесс могут внести родители, которые не будут поощрять поборы в школах.
Опрос носит национально репрезентативный характер, он проводился летом 2020 года среди 1100 респондентов, погрешность составляет 3%.
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