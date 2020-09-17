Миллионы сверху: озвучены суммы неформальных платежей родителей в школах

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Не менее 782,5 миллиона леев в год - таков размер неформальных платежей родителей молдавских школьников в системе общего образования, говорится в тематическом исследовании, которое обнародовал в четверг Институт публичных политик (ИПП).

Эксперты выяснили, что родители ежегодно платят около 232,8 миллиона леев за дополнительные ученические книги и тетради. Еще 332,6 миллиона леев приходится отдавать за индивидуальные занятия в школе или за ее пределами. На подарки педагогам тратят 44,8 миллиона леев, школьные мероприятия разного рода обходятся - в 90,5 миллиона леев. Чтобы ребенок посещал спортивные кружки и секции, родителям нужно раскошелиться на 77,9 миллиона леев. Ну и за хорошие результаты на экзаменах и высокие отметки, как выяснилось, родители платят примерно 3,9 миллиона леев в год.

Исследование показало, что среднегодовые расходы семьи, где есть дети-школьники, составляют примерно 5 907 леев в месяц. На образование из этой суммы выделяется порядка 968 леев. На что идут эти деньги? Во-первых, официальные расходы: одежда, форма, в том числе спортивная, учебники, школьные принадлежности. Во-вторых, школьные "фонды": взносы на ремонт, на подарки учителям, фонд класса, школы. Это уже платежи неформальные. Интересный, но печальный факт, выявленный экспертами: государство ежегодно выделяет на каждого ученика 13247 леев, а неформальные платежи, которые идут от родителей школьников, равны 87,7% от этой суммы. Иными словами, на каждый выделяемый государством лей приходятся родительские еще примерно 90 банов.

А что родители? Примерно 35% говорят, что школьные сборы тяжелым бременем ложатся на семейный бюджет. Еще 37% считают суммы вполне приемлемыми. При этом неформальные платежи все ощутимее для семей из сельской местности или тех, что считаются социально уязвимыми. Порядка 15% опрошенных опасаются, что школьные сборы могут негативно сказаться на детях.

Как отмечает программный директор ИПП Анатол Гремальски, после того как в 2015 году вступил в силу Этический кодекс педагога, число непосредственно школьных работников, взимающих разного рода отчисления, резко сократилось. Сбором неформальных платежей в школах стали заниматься различные "фонды" - родительские, школьные, классные комитеты. По мнению авторов исследования, ситуацию могло бы частично исправить возвращение в школу инспекций, в вузы - вступительных экзаменов, а также объективная оценка учащихся педагогами. Весомый вклад в этот процесс могут внести родители, которые не будут поощрять поборы в школах.

Опрос носит национально репрезентативный характер, он проводился летом 2020 года среди 1100 респондентов, погрешность составляет 3%.

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