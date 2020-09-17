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В Тирасполе COVID-лаборатория станет работать круглосуточно

© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1911)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200917/31704731/v-tiraspole-covid-laboratoriya-stanet-rabotat-kruglosutochno.html

Решение по графику работы COVID-лаборатории принято из-за слишком большой продолжительности ожидания результатов ПЦР-исследования.

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik. COVID-лаборатория в Тирасполе перейдет на круглосуточный режим работы. Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Учитывая объем поступающих в работу анализов, ответ из лабораторий приходит иногда через 4-5 дней. Ускорить процесс позволит открытие лаборатории в Рыбнице. Пока же функционирует только тираспольская", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

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Как отметили в Оперштабе, растет нагрузка и на службу скорой медицинской помощи. Если говорить о вызовах к пациентам с симптоматикой, схожей с коронавирусной, то, к примеру, в Тирасполе за 10 дней врачи выезжали на дом в четыре раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

В карантинных госпиталях Приднестровья находится на данный момент 658 пациентов, у которых подтвержден факт заражения коронавирусом. Сейчас наполняемость такими пациентами лечебных учреждений с учетом имеющихся резервов - 47%.

Всего для проведения анализов были взяты 34466 проб. Общее количество выздоровевших составляет 1933 человека. При этом, скончались 78 человек. У всех были серьезные сопутствующие заболевания.

Чаще всего вирус подтверждался в возрастной группе от 50 до 59 лет (617 случаев, или 21%). У женщин подтвержденных случаев было больше – 1813 случаев (63%).

Всего по региону на сегодняшний день подтверждено 2888 эпизодов инфицирования.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1911)

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Теги:
лаборатория, Приднестровье


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