Чеканим все — НБМ объявил конкурс на дизайн юбилейных монет 2021 года

В конкурсе могут участвовать все граждане Молдовы, которым исполнилось 18 лет. Количество рисунков, которые можно присылать НБМ — не ограничено.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил конкурс на дизайн юбилейных и памятных монет выпуска 2021 года. В конкурсе могут принять участие все граждане, достигшие 18 лет, а также юридические лица.

Будут приняты к рассмотрению только участники, представившие дизайн-проекты как минимум по двум темам. Количество рисунков, присланных участником по теме, не ограничено.

Основные критерии выбора представленных проектов касаются оригинальности, креативности и согласованности элементов дизайна, чтобы их можно было реализовать на поверхности монет.

Требования к дизайну монет, условия проверки и оценки, метод вознаграждения, включая другие важные детали, изложены в Процедуре дизайна юбилейных и памятных монет на официальном сайте НБМ.

Крайний срок подачи дизайн-проектов - 9 октября 2020 года, 14.00.

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