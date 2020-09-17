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В Молдове к 30-летию государственного флага выпустили новую 10-леевую монету

Чеканим все — НБМ объявил конкурс на дизайн юбилейных монет 2021 года

© Photo : Banca Națională a Moldovei
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200917/31705849/chekanim-vse-natsbank-obyavil-konkurs-na-dizayn-yubileynykh-monet-2021-goda.html

В конкурсе могут участвовать все граждане Молдовы, которым исполнилось 18 лет. Количество рисунков, которые можно присылать НБМ — не ограничено.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил конкурс на дизайн юбилейных и памятных монет выпуска 2021 года. В конкурсе могут принять участие все граждане, достигшие 18 лет, а также юридические лица.

Железные молдавские леи, архивное фото.
© Sputnik / Yana Zaharova
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Будут приняты к рассмотрению  только участники, представившие дизайн-проекты как минимум по двум темам. Количество рисунков, присланных участником по теме, не ограничено.

Основные критерии выбора представленных проектов касаются оригинальности, креативности и согласованности элементов дизайна, чтобы их можно было реализовать на поверхности монет.

Требования к дизайну монет, условия проверки и оценки, метод вознаграждения, включая другие важные детали, изложены в Процедуре дизайна юбилейных и памятных монет на официальном сайте НБМ.

Крайний срок подачи дизайн-проектов - 9 октября 2020 года, 14.00.

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Теги:
Национальный банк


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