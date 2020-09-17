Выборы президента: ЦИК пока не решил, регистрировать ли Канду кандидатом

Заседание Центрибиркома в четверг посвящено предстоящим в ноябре президентским выборам: члены комиссии проверили поданные документы одного из претендентов.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии после долгого обсуждения так и не приняли окончательное решение о регистрации или отказе в регистрации лидера Pro Moldova Андриана Канду в качестве кандидата на выборы президента Молдовы. Точку по этому вопросу поставят 18 сентября.

Как напомнил член ЦИК Максим Лебединский, представлявший доклад, инициативным группам в поддержку потенциальных кандидатов надо собрать от 15 тысяч до 25 тысяч подписей из не менее чем половины административно-территориальных единиц республики.

По его словам, в результате проверки всех документов выходит, что из 29 административно-территориальных единиц второго уровня, где и были собраны подписи в поддержку Канду, только 12 соответствуют требованиям о минимальном их количестве - 600. А, как отметил член Центризбиркома, по остальным 17 административно-территориальным единицам это требование не было учтено. "Исходя из этого - инициативная группа не представила необходимое количество подписных листов с действительными подписями из не менее, чем половины административно-территориальных единиц второго уровня", - отметил Лебединский.

Поэтому, как отметил представитель ЦИК, в регистрации Канду в качестве кандидата должно быть отказано.

Однако некоторые члены Центризбиркома предложили дополнительно изучить поданные представителями Канду документы. Таким образом, было принято решение перенести рассмотрение данного вопроса на 18 сентября в 15.30.

Представители Pro Moldova выразили несогласие с мнением Лебединского, который представлял доклад, и потребовали заменить его на следующем заседании.

А 13 сентября Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов главу "Платформа DA" Андрея Нэстасе и руководителя "Нашей партии" Ренато Усатого.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

© Sputnik / В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video