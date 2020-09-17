Свежие данные Минздрава: подтвердились 622 новых случая COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове подбирается к 45 тысячам.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждено 622 новых случая заражения COVID-19. Такие данные представило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты в четверг.

В четырех эпизодах речь идет об "импорте" инфекции - по одному из Турции, Румынии, Болгарии и Германии.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 44 983.

За минувшие 24 часа проведены 2815 тестов, при этом повторно - 314.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 34 медработников: 11 врачей, 21 медсестры и двоих сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 547 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Состояние 1231 оценивается как средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 507 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 33 239 человек.

Зафиксированы еще 11 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1170.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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