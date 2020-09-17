О чем говорили представитель ВОЗ и вице-премьер Молдовы по реинтеграции

Кристина Лесник и Игорь Поканевич обсудили помощь Всемирной организации здравоохранения в улучшении эпидемиологической ситуации на обоих берегах Днестра.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. В настоящее время более 18 тысяч человек в Приднестровском регионе направляются в медицинские центры на правом берегу Днестра, а более 12 тысяч получают компенсационные лекарства. Об этом говорилось на встрече вице-премьера по вопросам реинтеграции Молдовы Кристины Лесник с представителем Всемирной организации здравоохранения в республике Игорем Поканевичем.

"Стороны обсудили вопросы доступа к медицинским услугам, развитие и тенденции пандемии Covid-19, рекомендации ВОЗ для Приднестровского региона, помощь, предоставляемую в виде необходимых для борьбы с вирусом средств, а также перспективы взаимодействия", - рассказали в Бюро по реинтеграции.

Как сообщили в Бюро, после визита 6 мая представителей ВОЗ в Приднестровье был представлен комплекс рекомендаций по предотвращению распространения Covid-19 на левом берегу Днестра.

Ранее было организовано несколько тренингов для медицинских специалистов на обоих берегах Днестра при участии Представительства ВОЗ в Республике Молдова.

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