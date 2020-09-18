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Школа, дезинфекция

Каникулы школьников увеличат на один день: в чем причина

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200918/31714905/kanikuly-shkolnikov-uvelichilis-na-odin-den-v-chem-prichina.html

Осенью на каникулах школьники будут отдыхать на один день больше. О таком решении сообщил министр образования, культуры и исследований.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Школьные осенние каникулы изначально должны были продлиться до 1 ноября, но теперь их решено увеличить на один день, следующий после президентских выборов в Молдове. Об этом заявил в эфире одного из частных телеканалов министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров

Глава Минобразования объяснил, что продление каникул связано с дезинфекцией в учебных заведениях. Ведь многие школы и лицеи на выборах станут пунктами для голосования, как это было ранее.

"Если действительно голосование организуют в школах, то наша позиция следующая: в выходные дни заведения будут работать, но в понедельник, когда ученики должны вернуться, мы им продлим каникулы. Тогда у нас будет возможность все продезинфицировать. Такое решение было одобрено и Центризбиркомом, и премьер-министром", - пояснил Шаров.

Школьный календарь 2020-2021
© Sputnik / Moldova
Школьный календарь 2020-2021: полное расписание каникул
По его словам, точно так же поступят, если придется организовать второй тур выборов - на следующий день после голосования учебные заведения закроют для проведения уборки.

Согласно календарному плану Минобразования, осенние каникулы у школьников были запланированы на 24 октября - 1 ноября.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов
© Sputnik /
В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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