Как будут голосовать приднестровцы на президентских выборах - ответ Додона

Действующий глава государства рассказал, что будет с президентскими выборами в ноябре 2020 года, если граждане, проживающие в Приднестровье, не смогут проголосовать.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. Надеюсь, что ограничение доступа на левый берег Днестра будет снято в октябре до президентских выборов. Такое заявление сделал глава государства Игорь Додон в эфире еженедельного выпуска видеоблога "Президент отвечает".

Додон объяснил, что будет с президентскими выборами, если граждане Молдовы, проживающие на территории Левобережья, не смогут проголосовать из-за ограничений на передвижение, и какова вероятность признания итогов выборов недействительными.

"Считаю, что этот режим пересечения Днестра является незаконным. Я не раз публично об этом заявлял и обращался к приднестровскому лидеру Вадиму Красносельскому, что нужно все-таки вернуться к тому режиму передвижения, который был до 1 марта", - отметил Додон.

Глава государства добавил, что видел заявления о возможном продлении этого режима до 1 декабря, но все же выразил надежду, что в октябре будет принято решение о снятии ограничений.

Что касается потенциальных сложностей при голосовании, Додон считает, что даже в такой ситуации выборы надо будет признать состоявшимися.

Он привел в пример ситуацию с избирательными участками в других странах для молдавских граждан, находящихся за рубежом.

"В этом году Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предложила, чтобы за рубежом открыли более 200 избирательных участков - это рекорд для диаспоры. Но может быть в какой-то стране власти откроют не 30, а 10 точек и только в наших посольствах или консульствах. Это право той страны, к которой мы обращаемся. Признавать выборы или нет? Конечно, да, в таких условиях проходят выборы во всем мире", - добавил президент.

ЦИК: сколько граждан зарегистрировались на выборы президента Молдовы>>>

По словам Додона, "нужно постараться открыть как можно больше избирательных участков вне страны и решить проблемы по передвижению наших граждан, которые живут на левом берегу Днестра". "Думаю что и Центральная избирательная комиссия, и правительство сделают все возможное для этого", - сказал президент.

Что надо знать о выборах главы государства

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года. Избирательная кампания начнется 2 октября.

Всего в выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов. Именно столько инициативных групп зарегистрировали в ЦИК для сбора подписей в поддержку потенциальных конкурентов.

© Sputnik / В выборах президента Молдовы могут принять участие не более 13 претендентов

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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