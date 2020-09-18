Почему проезжая часть под мостом в Телецентре на выходные станет пешеходной

Генеральный примар Кишинева рассказал, какими мероприятиями в ближайшие два дня намерены порадовать жителей и гостей столицы.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В наступающие выходные проезжая часть под мостом в районе Телецентра Кишинева превратится в пешеходную. Здесь будет организовано несколько тематических мероприятий.

"В субботу и воскресенье, начиная с 10 часов, отрезок проезжей части под мостом превратится в пешеходную зону, где дети вместе с родителями смогут участвовать в интересных мероприятиях", - отметил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан в своем посте в соцсети.

Расписание на эти выходные включает в себя организацию конкурсов детского рисунка. Его участникам предложат рисовать на асфальте красочным мелом.

Федерация велосипедистов организует шоу с исполнением различных трюков на велосипедах. Приглашены к участию также члены сообщества любителей скейтборда и роликов.

Планируется организовать различные выставки. Помимо этого, в субботу, 19 сентября, начиная с 19.30, пройдет зрелищное огненное представление.

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