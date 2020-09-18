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Настенная живопись на кишиневской улице, микрорайон Телецентр.

Без транспорта: на выходные в Кишиневе появится пешеходная улица

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
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На два выходных дня улица под мостом в кишиневском микрорайоне Телецентр, где недавно завершился масштабный проект настенной росписи, станет пешеходной.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. На субботу и воскресенье 19-20 сентября проезжая часть под мостом в кишиневском микрорайоне Телецентр станет пешеходной. Об этом сообщила мэрия столицы.

Настенная роспись в Кишиневе.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Видео, фото – Кишинев украсили яркой настенной композицией

В эти дни с 10.00 до 18.00 на пересечении улицы Миорица с Хынчештским шоссе жителям и гостям Кишинева будет представлена развлекательная программа и различные тематические мероприятия.

Для самых маленьких организуют конкурс рисунков на асфальте, все желающие смогут посетить увлекательные выставки. Члены Федерации велосипедного спорта Республики Молдова представят показательные выступления, также свое мастерство продемонстрируют скейтбордисты и любители роликов. В субботу в 19.30 начнется световое и огненное шоу. 

"Мы стремимся, чтобы столица стала местом отдыха горожан, чтобы они могли расслабиться и чувствовать себя хорошо в кругу близких", - отметил мэр Кишинева Ион Чебан.

Он рассказал, что муниципалитет намерен сделать такие мероприятия разнообразными. 

В среду под мостом на Телецентре прошло торжественное открытие настенной росписи "Древо жизни". Она выполнена по мотивам туристического бренда нашей страны, а также изображает редкие виды животных и растений из Красной книги Молдовы. Роспись занимает площадь около 3800 квадратных метров.

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