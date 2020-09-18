Новый антирекорд: в Молдове подтверждены 665 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В Молдове за сутки подтверждены 665 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом в четверг сообщило Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты. Это новый антирекорд числа инфицированных, выявленных за сутки.

Зарегистрированы шесть эпизодов импорта вируса: два из Турции, по одному — из Украины, Италии и Великобритании. Общее число случаев зараженных коронавирусом в стране достигло 45 648.

За минувшие сутки проведены 2776 тестов, из них первичных - 2539.

COVID-19 выявлен, в том числе еще у 37 медработников: 14 врачей, 17 медсестер и шести сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 578 пациентов (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 495 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 33 734 человека. Число активных случаев составило 10 728.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 16 пациентов. Общее число летальных исходов - 1186.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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