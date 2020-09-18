Кому необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Россию

Несмотря на обилие информации, оказалось, что не все жители Молдовы знают требования, которые предъявляются к прибывающим на территорию РФ.

В частных кишиневских клиниках, где проводят ПЦР-тесты на коронавирус — длинные очереди. Везде работает предварительная запись, и долго на ступеньках стоят не приходится. Но попасть на прием получится, в лучшем случае, лишь на следующий день после обращения — тесты берут только до 12.00, так что все забито.

Популярность тестов обусловлена не столько страхом перед инфекцией (цены в 700-800 леев могут отпугнуть кого угодно). Основной поток формируют жители Молдовы, которые собираются поехать за рубеж. ПЦР-тест на любых границах теперь — чуть ли ни второй по важности документ после паспорта.

Среди клиентов кишиневских клиник немало граждан России. Перед входом в одну из клиник ждут своей очереди с десяток человек. "Вы на сколько?" — "Я на 10.35" — "А я на 10.30, за мной будете". Как это часто бывает во время ожидания в очередях, завязываются беседы. Тут же выясняется, что с правилами въезда в страну назначения знакомы не все. А те, кто знаком — сомневаются, что правила не изменились, потому что ситуация меняется быстро.

"На Измайловском мосту встали в пробку, таксист говорит — все, теперь не выберемся. И это в 10 утра, когда все на работе! Мы в первый раз сдаем, жена в Санкт-Петербург летит, волнуемся" — переживает слегка встрепанный мужчина. "Все в первый раз. — меланхолично отвечает строгого вида дама, поднимая взгляд от смартфона. — А она у вас гражданка России?" — "Да" — "Так, а зачем вам тест?" — "Россия же давно в "зеленой зоне!" — некстати и не о том встревает в разговор еще один посетитель из очереди.

Говорящий впадает в замешательство. "А ваша жена зарегистрирована на сайте Госуслуг, чтобы загрузить результаты теста?" — добивают его сложным вопросом. "Да все равно, лучше пройдем тест. Все-таки документ, бумага, мало ли что там на границе" — машет рукой мужчина. Вместе с женой они скрываются за дверью.

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Вся информация о правилах въезда в ту или иную страну находится в открытом доступе, и ее достаточно. Похоже, даже слишком много — очевидно, что ориентируются в потоке параграфов, пунктов и подпунктов далеко не все. Мы собрали в одной статье актуальную информацию по пересечению границ России воздушным путем. Надеемся, это поможет разобраться в переплетениях законов и инструкций.

В настоящий момент при въезде в Россию действуют правила, установленные 15 июля постановлением главного санитарного врача России Анны Поповой. Обязательная 14-дневная изоляция для иностранцев, въезжающих на территорию РФ, была отменена этим документом. Однако продолжают действовать следующие правила.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства

При посадке на воздушное судно, выполняющее международный рейс и следующее в населенный пункт на территории РФ, в том числе в целях транзитного проезда, иностранным гражданам и лицам без гражданства необходимо иметь медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.

До прибытия на территорию России необходимо заполнить анкету прибывающего на территорию РФ (рекомендуемый образец размещен на официальном сайте Роспотребнадзора).

Для граждан России

Гражданам Российской Федерации, прибывающим в Россию воздушным путем, до прибытия на территорию России необходимо заполнить анкету прибывающего на территорию РФ.

В целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля на границе — заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) анкеты для прибывающего в РФ в электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" (https://www.gosuslugi.ru/394604) до вылета в РФ (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

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В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате теста в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

Напомним, что временный запрет на регулярные рейсы из Республики Молдова в Российскую Федерацию продолжает действовать. Однако, по информации российских СМИ, в РФ обсуждают возобновление в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ. Речь идет в том числе и о Кишиневе.

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